Exatlón México: Integrantes del equipo azul protagonizan TREMENDA pelea

Como era de esperarse los primeros roces entre los competidores de Exatlón México, en esta ocasión las protagonistas de los gritos y empujones en los circuitos de este reality show deportivo fueron Marisol Cortés y Macky ambas integrantes del equipo azul.

Todo ocurrió cuando se llevó a cabo el primer duelo de eliminación de esta semana el cual ganaron los del equipo rojo, y debido a los nervios y tensión que se vivía desde la banca Marisol jaló a su capitana.

¿Por qué Marisol jaloneo a Macky?

Todo ocurrió debido a que Macky como ya es costumbre siempre está gritándole mientras tanto sus compañeros como sus adversarios se encuentran en un duelo, pero es bien sabido que este tipo de acciones desconcentran a los atletas que están en el juego.

Debido a esto, Marisol decidió gritarle y jalonear a su capitana para quitarla de la zona en donde sus compañeros estaban ejecutando el tiro para poder sumar puntos y así ganar la supervivencia.

Pese a este acto, Macky no tomó a mal lo que hizo su compañera pues entendió la situación, sin embargo, aunque trataron de no desconcentrarse los azules no lograron obtener la victoria en este juego.

Y es que el pasado domingo 12 de septiembre los rojos se impusieron y por primera vez, se salvaron del duelo de eliminación por lo que Jonathan del equipo de los Conquistadores perdió su lugar en la competencia.