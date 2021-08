Mixo da adelanto de disco en el que ha trabajado por 10 años

El productor y multiinstrumentista Rodrigo Galindo Gómez, mejor conocido como Mixo, da un adelanto de lo que será su primer disco como solista y en el que lleva trabajando 10 años, contando con temas de distintos géneros como jazz, metal o bolero, quiere mostrar algo tan versátil como su personalidad.

“Empecé a componer hace 10 años, en esa época no sabía mezclar ni producir y no quería que nadie más le metiera mano, ahora sé hacerlo y quiero terminarlo, pero sin apresurarme cuando sé que podría quedar mejor, por eso no me preocupa cuándo salga el disco. Ya tengo muchas canciones, quizá este año esté lanzando más temas”, afirmó Mixo.

Los dos temas que llegarán a todas las plataformas digitales este 6 de agosto son “Agua” y “La auto confrontación resulta en la resurrección del espíritu”, el primero es instrumental que compuso a un primo cercano que lamentablemente perdió la vida. El segundo, lo hizo reflexionando sobre la manera de confrontar los hechos, éste último ya cuenta con un video en YouTube.

Mixo fue miembro y productor de bancas como Cascabel, por eso entiende que ahora la promoción de las canciones se hace en redes sociales, pero sabe que sus temas no son las mejores para distribuirse por estos medios, por eso deja que la industria funcione como siempre y él va a su ritmo.

“Es un proyecto muy particular en el cual no espero resultados, o más bien no me interesa la fama, pero espero claro que me encantaría que las canciones sonarán en alguna película o serie. Por ahora mi objetivo es difundir la música que a mí me gusta y que la gente se identifique”, detalló.

El músico también es cofundador de la disquera Toga Records, donde trabaja con distintos artistas. Mixo se presentará el 6 de agosto en Sangriento / Pizza del Perro Negro, con un show íntimo para 60 personas con el fin de seguir las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19.