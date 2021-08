Ariadne Díaz es criticada luego de responder a los comentarios de su cambio de look ¿Fue grosera?

Una vez más, Ariadne Díaz se conviritó en blanco de críticas en redes sociales, luego de su radical cambio de look al que ella misma bautizó como "color Zanahoria".

“El negro te quedaría mejor o un rubio por el color de tus ojos”, dijo un internauta en una de las publicaciones que hizo Ariadne a lo que ella replicó; "Ah ok, pero no ando haciendo encuesta".

La respuesta de la actriz provocó múltiples críticas entre sus seguidores, quienes señalaron a la participante de realities como Survivor México de grosera y prepotente.

Ante el revuelo que se hizo en redes, la también protagonista de telenovelas como “La doble vida de Estela Carrillo”, retomó sus redes sociales para aclarar la situación y quedar en paz con sus fans a lo que comentó;

“Me di cuenta que se armó un relajo ahí porque que si yo fui grosera de ponerle eso… A ver, yo les agradezco todos sus comentarios, los buenos y los malos; los malos los bloqueo y ya. Cuando realmente son insultos o cosas feas o negativas los bloqueo y ya”.

Asimismo detalló que siempre existirá ese ataque, no solo a las figuras públicas, sino de cualquiera que utilice esta red social, Instagram.

"Yo les agradezco mucho cuando me ponen que qué hermosa, que qué linda… La opinión de los demás no modifica lo que yo pienso de mí ni para bien ni para mal. Entonces, todo el tiempo que traiga el pelo así tienen que opinar que cuál otro se me ve mejor. Es que no me importa si se me ve mejor o peor”.