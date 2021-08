Juan Gabriel: revive las mejores entrevistas que ofreció el Divo de Juárez

Han pasado ya cinco años desde que el mundo del espectáculo a nivel mundial se estremeció con la noticia del fallecimiento del ‘Divo de Juárez’, el 28 de agosto de 2016, dejando detrás de él un cúmulo de anécdotas, sonrisas, más de mil 800 canciones y un legado entrañable que será imposible olvidar al menos en México y Latinoamérica.

Juan Gabriel siempre destacó por ser un personaje emblemático y polémico, sus discos, su forma de vestir, sus espectáculos llenos de luces y color, el aprecio con el que lo recuerdan tanto sus compañeros de profesión como su público lo hacen un artista completo y una leyenda en nuestro país.

Afortunadamente para nosotros y su público de otras latitudes, Juan Gabriel siempre fue muy abierto, no se guardaba nada sobre su carrera y algunos detalles sobre su vida, pero también sabía guardar silencio en algunos temas que no le gustaban y en los que prefería reservarse.

En su paso por los medios de comunicación Juan Gabriel como decíamos, siempre fue muy abierto y polémico, no por nada es considerado un Divo y cuando se trata de hablar y contar su vida, no había problema, entre sus entrevistas más destacadas y que llamaron mucho la atención están las siguientes:

En 1984, el cantautor comentó durante una entrevista con el comunicador Ricardo Rocha para el sistema informativo ECO (plataforma noticiosa de Televisa) que no le tenía miedo a la muerte, él creía que si lograba hacer algo importante, no moriría y tampoco temía un destino fatal.

“¿Le asusta la muerte?”, fue la pregunta del titular del espacio noticioso.

“No, es lo más seguro que tengo. En sí dejar de respirar, todo depende de mí si yo me muero, porque si llego a ser alguien muy importante no me moriré jamás”, respondió el michoacano.