Paramount Plus: La película más perturbadora para ver este 19 de agosto

Paramount Plus cuenta con una película estadounidense de terror, dirigida por Roland Joffé que de principio a fin no dejará de sorprenderte, se trata de El sótano, una cinta protagonizada por Elisha Cuthbert (Jennifer) y Daniel Gillies (Gary), la cual fue lanzada en 2007, pero se estrenó en México hasta abril de 2008.

¿De qué trata?

Sí te gustó la saga de Saw, es probable que te interese este largometraje, ya que por momentos te encontrarás con situaciones muy parecidas en las que los protagonistas tendrán que someterse a "juegos" psicológicos llenos de violencia y terror.

¿Te imaginas despertar un día en un lugar desconocido, sin saber cómo llegaste a él, pero además siendo víctima de un asesino serial, que disfruta viendo cómo sufres al tratar de huir y resistir a sus macabras pruebas?

Ese es el caso de Jennifer, la protagonista de esta historia y quien nunca imaginó que de estar una noche en un antro llegaría a un sótano en el que vivirá una verdadera pesadilla.

Ahí conocerá a Gary, un joven con el que logrará crear un vínculo al tener que enfrentar diversos momentos extremos, llenos de adrenalina y terror. Si bien la serie se torna por momentos muy predecible, también tiene momentos en los que las escenas podrían resultar duras para más de un espectador.

Sin embargo, la cinta dará un giro inesperado, y uno de los protagonistas que presume ser también la víctima de un maniaco, dejará ver su verdadera cara y perturbaciones emocionales.

Su director

El director de esta película es el franco-británico Roland Joffé, quien también es creador de La misión, protagonizada por Robert De Niro, Liam Neeson, Jeremy Irons y Aidan Quinn. Esta cinta fue ganadora de tres premios BAFTA 1987, al Mejor actor secundario (Ray McAnally), al Mejor montaje, y a la Mejor música (Ennio Morricone).

Sin embargo, Joffé también ha dirigido The scarlet letter, You and I, Encontrarás dragones y la más reciente Singularity.