Mercedes Morán asegura que los actores latinos unieron caminos gracias a plataformas

La actriz argentina Mercedes Morán, quien estrena la serie El Reino, un thriller escrito por el cineasta y guionista Marcelo Piñeyro y la novelista Claudia Piñeiro, y que ella protagoniza, asegura que los actores latinos están labrando un camino increíble, “había empezado un movimiento de unión, un poco antes de la pandemia, pero las plataformas colaboraron y algunos directores de cine que nos invitaron a participar en películas de diferentes lugares, pero ahora la población artística está más cercana”, dijo en entrevista.

La actriz, quien compartió créditos con Gael García Bernal en las cintas Neruda y Diarios de Motocicleta, ahora que estrena su nuevo proyecto a nivel Latinoamérica sabe que ha sido un reto, “la distribución de las películas latinas es difícil verlas en los cines en Argentina, es por eso que ha servido para seguir comunicándonos y comunicando las cosas que vamos haciendo cada uno”.

Para Mercedes, la cuarentena ha sido una gran enseñanza, pero sobre todo asegura que todos los días aprendió algo, “he hecho un poco de todo, también rodé en pandemia, porque estaba haciendo una serie que se va a estrenar en Netflix el 13 de agosto, que se filmó antes de pandemia y tuvimos que terminarla hace poco, he tenido que aprender a trabajar con protocolos y perder el miedo; así como saber cuidarme, ha sido un aprendizaje enorme”.

La trama de la serie se da con un contexto de fe y poder, “es un grupo de religiosos fundamentalistas que acceden al poder político, mi personaje es la esposa del pastor, quienes tienen una iglesia y empiezan a acceder a la política; es un gran elenco, Pedro Lanzani y Diego Peretti, entre otros”.

SE SUBE A LOS PODCAST

Mercedes además decidió participar en un podcast llamado Encuentros, “cuando me hablaron del proyecto, me pareció muy original y fantástico, cuando me especificaron que a mi me tocaba con Paulina García, una actriz que admiro muchísimo, y con la que tengo una linda amistad, me pareció sensacional, porque se parecía muy poco al trabajo, fue un encuentro relajado, una conversación de colegas de amigas, de dos mujeres que empatizamos y nos admiramos mutuamente, una vez que empezamos fue como una de nuestras charlas que hemos tenido”.

Datos

Tiene el compromiso de tres temporadas de El Reino. Empieza a filmar una nueva película en enero. El podcast se puede escuchar por la plataforma MUBI. Hará una cantata en El Teatro Colón de Buenos Aires.

Por Nayely Ramírez Maya

