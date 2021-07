Martha HIGAREDA posa con atrevido BIKINI y así se olvida de un MAL AMOR: FOTOS

La vida de Martha Higareda parece pasar por un momento idílico donde todo ha tomado el mejor orden para ella y, como debe ser en la vida, el aprendizaje de las épocas complicadas ha llegado a ella. Así es como la actriz mexicana se siente, en equilibrio y disfrutando de la vida.

Para muestra de ello basta un botón o, mejor dicho, basta una pose en bikini y la sonrisa de la mexicana para que quede claro que cuando se trata de ser feliz y demostrarlo, Martha sabe cómo lograrlo y, de paso, conquistar a sus miles de seguidores.

Martha se olvida de un mal amor

Si algo tiene Higareda es que es una mujer agradecida con la vida y los mensajes que ésta le envía a su camino. Por tal razón, la joven nacida en Villahermosa, Tabasco, reflexionó sobre qué le ha llevado hasta donde ahora se encuentra y, por supuesto, los obstáculos emocionales que ha tenido que superar.

Para ello, compartió ese instante donde una relación de pareja mal lograda, le hizo cuestionarse todo.

"Casi nunca comparto cosas de mi vida personal amorosa pero a través de mi podcast @detodo_unmucho he ido abriendo mi ?? y contando muchas experiencias de crecimiento que he tenido. Para los que siguen el podcast saben que yo tuve una relación que llegó a su fin y que me regrese de vivir en Nueva York en noviembre del año pasado.

"En ese momento me dediqué a sanar mi corazón. Mi relación anterior me enseñó muchas cosas, entre ellas a establecer límites sanos. Que es importante seguir siendo auténticamente tú. Y que las emociones y las reacciones a las emociones es un proceso individual. Que cada uno se tiene que hacer responsable de regular sus propias emociones", indicó sobre qué sintió con esa fallida relación.

Vivió momentos difíciles en pareja

En torno a lo que sufrió en esa mala relación, Martha compartió cómo fue esto y el aprendizaje actual, algo que le hace dar consejos a mujeres que vivan algo similar.

"Hay cosas muy profundas que viví y que todas me trajeron mucho aprendizaje que algún día quizás compartiré porque se que le servirán a muchas mujeres. Hoy, después de un largo proceso de sanación, aprendí ciertas herramientas que he estado compartiendo en el podcast pero que voy a empezar a compartir por aquí.

"Tienen que ver con amor propio, con sanar cicatrices infantiles, con aprender a identificar estrategias de manipulación, con no enamorarte al 100% por la química, con tomarte tu tiempo para conocer a la persona que te gusta y ver primero si empatas en valores. Con establecer valores que funcionan para ti y más".

Agradece y prepara siguiente película

Para rematar esta reflexión, Higareda agradeció a quienes comprenden su proceso y adelantó lo que sigue para ella en el cine.

"Gracias a todos por su apoyo y cariño en esos momentos el año pasado e inicios de este, en el que estaba viviendo tiempos muy difíciles. Hoy me siento contenta, emocionalmente fuerte y feliz. Disfrutando de la vida, estando con amigos, bailando, explorando el mundo, estando con la familia, escribiendo mi siguiente película, haciendo mi podcast y leyendo muchos libros inspiradores, como los libros que leí cuando decidí ir por mi sueño de ser actriz.

"Viajando, conociendo gente y por primera vez en mucho tiempo, este último mes abriendo poquito a poquito mi corazón al amor. Confiando en que la vida, cuando te alineas y haces el trabajo personal, te trae a personas alineadas como tú, con hermosos valores y principios y fluye y se siente tan fácil. Si estás en un momento en el que quieres encontrar el amor, como yo lo he estado, llénate de lo que te gusta hacer, vive en tu propio corazón ????", culminó.

Regala postal en bikini negro a sus fans

Con la naturalidad que le caracteriza, Martha Higareda compartió también una postal en bikini negro con el mar de fondo y el cielo azul haciendo par a este, tal cual si fuera la musa de un cineasta que halla en ella a la protagonista de su siguiente historia.