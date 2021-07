Alejandra Guzmán: Si quieres conquistarla, estos son los requisitos que debes cumplir

A pesar de que Alejandra Guzmán ha vivido unos meses muy complicados por la situación legal que vive con su hija Frida Sofía, la cantante no descarta la posibilidad de encontrar a una pareja que llene su corazón, por lo que enumeró algunos de las características que debe tener su pretendiente.

Durante una entrevista para el programa Hoy, "La Guzmán" habló un poco sobre la situación entre su padre, Enrique Guzmán, y su hija, pero aseguró que también está abierta a tener una relación.

"Alguien de a deveras alguien que realmente me llegue a enseñar algo, que sea un compañero bueno, pero realmente yo creo que ahorita ya… si llega alguien que llegue de verdad, que llegue a llenar mi corazón y que pueda yo confiar, que pueda ponerme en su hombre y no sé, hay muchas cosas que todavía no se me han dado en la vida, nunca se me ha dado una pareja real, nunca", respondió Alejandra Guzmán a Galilea Montijo durante la entrevista.

Aunque no quiso hablar del proceso legal que lleva su padre y Frida Sofía, quien acusó al rockero de haber abusado de ella cuando era niña, y la cantante aclaró que ha sido una buena madre y amorosa.

"Soy una mamá muy amorosa y soy una mamá muy diferente, claro, por mi trabajo, por mi vida, pero amo y soy orgullosísima de ser madre y ahí está la canción que hice. No la hice yo, hice una carta y de esa carta salió esa canción", expresó Alejandra Guzmán.

