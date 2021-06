¿Irina Baeva está embarazada? La actriz revela la verdad sobre el asunto

La relación de Irina Baeva y Gabriel Soto es una de las más seguidas por los mexicanos, pues se forjó bajo mucha polémica. En las últimas semanas se especuló mucho sobre el siguiente paso que darán en su amorío, pues se creyó que Irina estaba embarazada porque se le vio comprando ropa más grande. Luego de muchos rumores, la pareja por fin reveló la verdad.

En su regreso a México tras sus vacaciones por Jamaica y Las Vegas, Irina y Soto fueron interceptados por la prensa; ella por fin respondió a la incógnita y señaló que si estuviera embarazada por cada vez que le han inventado el rumor ya tendría como cinco hijos y aclaró que sí compró ropa holgada pero es porque ella es una chica de tendencias y la ropa oversize está de moda, no porque esté esperando un bebé.

¿Irina pronto se animará pronto a ser madre?

Irina aclaró que no está en sus planes, pero que ya verán más adelante ya que no están cerrados a la idea, solo que por ahora no lo contemplan a un corto plazo. Y es que Soto tiene dos hijas con Geraldine Bazán, las cuales aún son pequeñas.

Lo que sí está por pasar es que se casarán. La actriz de 28 años de edad sostuvo que la fecha exacta de la unión matrimonial fue una de las cosas que estuvieron platicando en Jamaica, pero que por el momento no podían contar los detalles los cuales serán informados más adelante.

Aunque los planes parece no estar en algo firme, Irina expuso que todo sigue en pie y que por ahora no se han avanzado en los preparativos porque todavía está el tema de las restricciones sanitarias. Y es que la rusa desea una boda en donde estén presentes las dos familias, pero por la pandemia de Covid-19 es difícil que toda su familia pueda viajar desde Rusia, así que están esperando para ver si hacen una o dos bodas y en qué condiciones ya que parece que quieren que la celebración sea en grande.

msb