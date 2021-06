Survivor México 2021: Aranza se convierte en el halcón eliminado de esta noche

Después de una confrontación porque Pablo no levantó la mano para irse al castigo del "exilio", los integrantes del equipo Halcones tuvieron que pasar para realizar su respectiva nominación para elegir a los dos concursantes que irían a la etapa de la Extinción en el reality Survivor México.

Cabe destacar que Jaguares sólo se dedicó a observar la acción gracias a que ganaron el tótem de inmunidad grupal tras ganar un complicado reto sobre el mar.

Eligen a las participantes para el juego de la Extinción

Con cuatro votos de Aranza y tres para Niebla, se convirtieron directamente en las elegidas para enfrentarse a la etapa de eliminación; sin embargo, Julio fue el encargado de señalar al tercer seleccionado para competir por su permanencia en el lugar: Sargento Rap.

Arranca la prueba por la permanencia

Los tres participantes tuvieron que encontrar el balance perfecto de una vara para evitar que una pelota rodara y con ello cayera un balde de agua fría sobre de ellos. En este caso, Aranza fue la primera en recibir el chapuzón tras perder el equilibrio. Detrás de ella le siguió Sargento Rap.

Noticias Relacionadas Survivor México 2021: Fernando y Bárbara ganan el tótem de inmunidad grupal para Jaguares

Con el primer resultado, Niebla aseguro su lugar en Survivor México, mientras que Aranza y Sargento se verían una vez más las caras en el duelo decisivo. Después de un buen rato de resistencia el brazo de Aranza no aguantó más y terminó por ceder. Una vez más mojada abrazó a su contrincante con notable tristeza.

"Fue una gran aventura que viví al máximo. Me llevo personas en el corazón. Me llevo amigas, aunque no quieran, para toda la vida y gente que quiero conocer más a fondo", fueron las palabras de Aranza Carreiro antes de pasar por su antorcha para que ésta fuera apagada.

Entre aplausos y con una sonrisa, la concursante abandonó el escenario.

lhp