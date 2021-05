Bibi Marín, de Reik, piensa que las biopics tienen un éxito garantizado

El músico mexicano Bibi Marín, quien es parte de la banda Reik, aseguró que el formato de serie basado en la vida de un personaje que se convierte en un artista seguirá existiendo, porque a los espectadores les gusta esta temática.

“Me parece bien esta forma de documental, siempre va a ser un éxito, sobre todo de personajes que han trascendido, la gente siempre va a estar interesada en la vida de alguien que fue ídolo, el entretenimiento ya encontró un nicho ahí", dijo.

El ahora también actor forma parte del elenco de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie, debutando en esta disciplina al interpretar al compositor Kiko Cebrián, quien es su amigo en la vida real y eso le ayudó a que las escenas fluyeran.

“Tenía la responsabilidad de interpretar a alguien, no solamente histórico, que existe, y a alguien que sí conozco. Sentí que tenía que hacer quedar bien a Kiko. Nos llevamos perfecto, tenemos una relación cercana de amistad, y por eso le hablé por teléfono y le dije, ‘oye Kiko la siguiente escena se trata de eso, qué rollo, qué sentías, qué fue lo que realmente pasó’, y fue muy relajado”.

Gilberto Marín, su nombre real, confesó que ser parte de esta serie aún le sigue sorprendiendo, “ni yo me la creo, fue una locura, una invitación y oportunidad completamente inesperada, no fue algo que estaba buscando, se presentó esta oportunidad y no dude en tomarla”.

Considera que la serie es un fenómeno porque Luis Miguel ha podido llevar su música de los 80 y 90 a las nuevas generaciones, “me acuerdo que el disco de Aries lo escuchabas en todo México, era una locura, y la trascendencia de su legado es fuerte, una prueba muy clara es que mis hijos me piden que les ponga en el coche sus canciones”.

Aunque a lo largo de la carrera de Reik han filmado parte de las giras, o sus presentaciones, asegura que no ve aún material para hacer una biopic, pero si le gustaría hacer un documental, para mostrar el día a día de la banda a la que ha pertenecido desde 2003.

SOBRE EL GRUPO

Cuentan con 6 álbumes de estudio, 2 álbumes en vivo y 2 EP’S conceptuales con éxito en México y Estados Unidos.

Esta semana estrenaron el sencillo “Perfecta”, su segunda colaboración con el colombiano Maluma.

El material audiovisual de este sencillo fue dirigido por Jessy Terrero y filmado en Miami.

La banda se formó en 2003 en Mexicali, Baja California, y de inmediato cobró éxito.

POR NAYELY RAMÍREZ

