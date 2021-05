La otra cara del doblaje; 70% de contenido doblado se hace en México

La industria del doblaje mexicano es líder a nivel latinoamericano, hasta 2019, el 70% de los contenidos audiovisuales doblados al español latinoamericano a nivel mundial se realizaban en nuestro país y pese a su éxito, es un sector desprotegido por la ley, al menos eso consideran los actores que sólo cobran por llamado, sin recibir factura que los respalde.

Actores que no llevan un control terminan cobrando incompleto los proyectos que hacen y esto imposibilita que demanden cuando alguna empresa incumple el pago de servicios, tal como pasó con Dubbing House, que el pasado marzo se declaró en quiebra como resultado de la pandemia, pero desde 2019 no pagaba a los actores, dejando deudas desde 10 hasta 70 mil pesos.

Doris Vargas, Circe Luna y Carlos Mireles son algunos de los más de 20 trabajadores a los que Jorge Arregui, presidente de Dubbing House, les debe dinero desde hace dos años y tras meses de promesas, ya no contesta el teléfono. Este medio trató de contactarlo, pero tampoco recibió respuesta.

Al no contar con los recibos que avale su labor en la casa de doblaje, es difícil entablar una demanda, además de que muchos, temen las represalias que pudieran tener en otros estudios.

“No se puede demandar, porque estos contratos son de palabra. Recibí un llamado, llegué firme la hoja que te dan, pero se la quedaron ellos y eso no los compromete a nada. Así es en todas las empresas”, detalló Vargas.

“Este caso en particular fue antes de la pandemia, me debe un año de actuaciones y direcciones, dejé otros proyectos por trabajar con él y quedó formalmente de pagarme y no fue así”, afirmó Luna.

Sólo los actores que laboran con un sindicado, como la ANDA, tienen garantía de que se les pague, de lo contrario estos siguen sin recibir un papel que los avale. De acuerdo a Vargas, quien tiene en esta industria 26 años, esto siempre se ha regido así, el problema es que ahora varios colegas abrieron otras compañías que no cuentan con la calidad necesaria y además pagan menos, por lo que la calidad también empieza a caer.

VE COMPLICADO TRABAJAR CON CONTRATOS

Carlos Sánchez, Ceo de Caaliope Dubbing & Distribution, y miembro del Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje (CEMID), señaló que esta forma de trabajo responde a las necesidades del actor para trabajar en cualquiera de las más de 30 compañías que hay.

“Hay infinidad de casos diferentes, ciertamente no tienen un salario fijo, porque no se contratan de manera permanente, ni tienen un contrato de exclusividad, y aunque lo sugerimos, no es algo que interese, porque trabajan en varias partes y hacen de todo, cosas que no están en un mismo estudio”, detalló Sánchez. Además, aseguró que hay actores que si dan facturas o recibos de honorarios.

PUNTOS CLAVE

En marzo pasado, Dubbing House despidió su plantilla y se declaró en quiebra. Hasta diciembre del 2020, Jorge Arregui le había prometido a los actores que les iba a pagar. En el país hay cerca de 30 estudios de doblaje, una disciplina que tiene más de 80 años de historia en México. En México, la primera película doblada al español fue Broadway, estrenada en 1922 por Universal Pictures. Entre las voces más destacadas en el inicio del doblaje está Tin Tan como “Baloo” en “El libro de la selva”.

SECTOR EN RIESGO

15 años tiene Caaliope Dubbing & Distribution.

5 empresas conforman el CEMID.

73 por ciento de asistencia tuvieron las películas dobladas en 2019.

17 por ciento de público vio las cintas subtituladas en 2019..

10 por ciento de espectadores vio películas en su idioma original en 2019.

Por Patricia Villanueva Valdez

PAL