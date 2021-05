Andrea Meza: Este fue el discurso en ESPAÑOL que le dio la corona de Miss Universo 2021

Andrea Meza se convirtió en la tercera mexicana en llevarse la corona de Miss Universo, luego de que ganara en la edición número 69 del famoso certamen de belleza americano. La ceremonia se llevó a cabo en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Florida, este domingo 16 de mayo.

La chihuahuense de 26 años y egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua, ahora toma el lugar de Zozibini Tunzi la primera mujer sudafricana que ganó el certamen, en la edición del 2019.

Cabe mencionar, que en el 2020 no se realizó la competencia debido a la pandemia de coronavirus que paralizó el mundo entero. Hoy 16 de mayo, la noticia de su victoria ha alegrado a los mexicanos, pues ha traído una corona más al país, luego de 12 años sin recibirla.

Andrea Meza dio un breve discurso final en español, su idioma natal, en el que se refirió a los estándares de belleza, y que le hizo ganar la corona.

“Vivimos en una sociedad que cada vez está más avanzada, y así como hemos avanzado como sociedad, también hemos avanzado en los estereotipos. Hoy en día la belleza no radica solamente en como nos vemos, para mi la belleza radica en nuestro espíritu, en nuestra alma y los valores que nos manejamos. No permitan nunca que alguien les diga que no tienen valor”, dijo la Miss Universo 2021.

Las mujeres latinas arrasan en Miss Universo

La modelo se enfrentó en la final contra Julia Gama, Miss Brasil, quien quedo como primera finalista, cuando el presentador dijo la la famosa frase: “¡Viva México!” y se supo que Meza era la ganadora. Como segunda finalista quedó Jancik Maceta, Miss Perú.

México, anteriormente, ha tenido otras dos coronas en la historia de Miss Universo. La primera fue Lupita Jones en 1991 y la segunda fue Ximena Navarrete en 2010. Ahora la tercera le corresponde a Andrea Meza, quien es modelo de profesión.

El país con más coronas es Estados Unidos, lugar donde fue creado el certamen, que cuenta con ocho victorias. Le sigue Venezuela, que actualmente tiene siete de ellas. Luego Puerto Rico con cinco, y México ahora con tres. Esto quiere decir, que las mujeres latinas ocupan un mayor lugar dentro de las ganadoras de Miss Universo.

¡QUÉ ORGULLO! uD83DuDE0D La mexicana Andrea Meza se convierte en la nueva #MissUniverso ?? D I O S A ?? pic.twitter.com/kPHMNudegr — MTVLA (@MTVLA) May 17, 2021

