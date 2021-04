Chepina Peralta confesó que NO le gustaba COCINAR cuando inició en TV: VIDEO

La siempre recordada chef Chepina Peralta, quien durante años presentó miles de recetas en televisión para el gusto de varias generaciones, no sólo llevó el alimento a la mesa de muchas familias, con consejos y amabilidad que siempre fue su mejor presentación. También llevó sinceridad, honestidad y certeza en sus actos, algo que refrendó cuando declaró, hace dos años, que no buscó ser chef en televisión.

Chepina inició su carrera en 1967 sin saber cocinar ni conducir en televisión. Simplemente tuvo una gran oportunidad frente a sí y tomó la mejor aventura de su vida.

Incluso, Lucía Josefina Sánchez Quintanar, su nombre real, aseguró que no le gustaba cocinar y llegar a esa parte de su vida, hace varias décadas, fue algo que de inicio le perturbó.

"Llegué a un lugar no conocía, que no me gustaba y que no busqué, porque no me gustaba cocinar", así de contundente fue Chepina Peralta cuando declaró para el Heraldo de México, hace dos años, cómo fue su llegada fortuita a la presentación en TV de platillos culinarios.