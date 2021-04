Premios Oscar: Actriz Michelle Couttolenc saca su lado fan

Luego de recibir la estatuilla del Oscar por su trabajo en la película “Sound of Metal” de Darius Marder, Michelle Couttolenc salió a los pasillos de la Union Station de Los Ángeles para asimilar el suceso, ver a algunos de los actores y mezcladores de sonido que ha admirado desde que era chica.

Como el actor Harrison Ford, a quien vio tomándose una foto con un fan y no dudó en pedirle una ella también: “Cuando tenía el Oscar en la mano, me salí del salón y fui a ‘fanear’, entonces justamente vi a Harrison Ford con un chico que se quería tomar foto con él, me acerqué y le dije ‘soy una gran fan y te admiro, me puedo tomar una foto’. Me vio y luego, vio el Oscar y me contestó: ¡Claro! Fue increíble y una cosa de suerte, porque él ya se iba”.

Couttolenc, Jaime Baksht y Carlos Cortés hicieron la tercera y última etapa del sonido de la película, la mezcla, y toda la categoría fue reconocida por la Academia de Hollywood el pasado domingo.

La ingeniera de audio también se tomó la selfie del recuerdo con Amanda Seyfried, Vanessa Kirby y Laura Pausini, estrellas a las que admira. Otras de las personalidades con las que convivió por algunos minutos, fueron con colegas que sabe que no son tan famosos, pero que a ella la han inspirado a seguir en esta industria.

Sobre Michelle Couttolenc

Michelle nació en la CDMX y toda su familia es mexicana. Desde pequeña le interesó la música y el cine, le gustaba sentir que era trasladada a otro planeta por medio del sonido que tenía una cinta. Cuando tenía 14 años, leyó en una revista a qué se dedicaban los ingenieros de audio, por eso decidió estudiar dicha profesión, aunque tuvo que hacerlo en Francia, gracias a una beca que ganó, porque en esa época no había tantas opciones escolares como ahora.

Cuando regresó tardó varios meses en encontrar una oportunidad, la cual se la dio Baksht en los Estudios Churubusco, su primer película fue “El Hoyo”, poco tiempo después y junto a Jaime, trabajó en “El laberinto del fauno”, de Guillermo del Toro. Hoy sabe que la industria no es la más apoyada, por eso agradeció la felicitación del presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina, pero pidió más atención a la cultura.

“Debería de haber más apoyo, porque la cultura y el deporte son aspectos fundamentales para el desarrollo de la sociedad. Si no han prestado suficiente atención antes, estos reconocimientos y premios sirven para que se voltee a ver todo esto, y no se desatienden estas áreas, porque hay mucho talento en el país”, afirmó.