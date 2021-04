Metallica: Esta es la TRÁGICA HISTORIA detrás de "Mama Said", ¿representa la relación de Hetflied y su madre? | VIDEO

Metallica es considerada una de las bandas más importantes de todos los tiempos en el mundo del rock, esto gracias a que dejó grandes éxitos que llegaron al corazón del mundo del rock & roll a lo largo del mundo; además de ser uno de los grandes ejemplos para muchos músicos que crecieron escuchando sus canciones.

Lo que pocos saben es sobre las historias que están detrás de las canciones más emblemáticas del grupo, ya que muchas de estas canciones están enmarcadas en la vida de alguno de los integrantes, ya sea porque lo vivieron o porque se inspiraron en alguna historia o suceso que le ocurrió a alguien cercano.

En esta ocasión vamos a hablar de la historia detrás de "Mama Said", una de las canciones que en un inicio no fue bien recibida por el público, pero que con el paso de los años comenzó a tomar fuerza entre los seguidores.

La tragedia de Hetfield

James Hetflield es uno de los músicos más emblemáticos de los últimos años, ya que desde la década de los 80 dejó claro ser un portento en la guitarra y cantando, pero pocos saben que detrás de ese gran músico se esconde un hombre que vivió momentos muy complicados durante su adolescencia.

"Mama said" es una canción donde el líder de Metallica refleja su relación con su madre, a quien perdería cuando tenía 16 años, su señora madre moriría de cáncer y dejaría solo a un joven que tenía que encontrar su camino. La historia termina bien, ya que logró convertirse en un estandarte en el mundo del rock.

De qué trata de la canción

La letra de "Mama said" refleja a un joven que sale de casa y cuando vuelve no está su mamá, pero lo mas importante es que el adolescente espera que ella lo siga amando cuando vuelva. Hetfield explicó en una entrevista para Mojo en 2008 donde confirmó que es sobre un "hijo pródigo" donde sale y vuelva, pero sabe que es demasiado tarde, ya que no puede hablar con ella.

dza