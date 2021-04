Cantinflas: El día que el comediante mexicano entregó un premio al genio de la música Ray Charles

Ray Charles fue un músico legendario a menudo llamado el "Genio", que fue pionero en el género de la música soul durante la década de 1950.Charles combinó blues, gospel, R&B, rock, música country y jazz para crear éxitos revolucionarios como "Unchain My Heart". Su impresionante carrera de 50 años, ganadora de múltiples premios, dejó una marca indeleble en la música contemporánea de todo el mundo.

Pero para los mexicanos hay un galardón que siempre será el consentido o más recordado por quién lo entregó y lo que se dijeron mutuamente. En 1970 durante la cena de gala de los Premios El Heraldo, Mario Moreno Cantinflas fue el hombre responsable de honrar a Charles. Ambos personajes, considerados genios de sus respectivas funciones artistas se encontraban en la cúspides de sus carreras. Cantinflas dedicó un discurso que conmovió al músico y a la gente que se reunió.

“Para mí es un honor convivir en estos momentos, que debemos convivir porque, este mundo actual, que nos ha llevado, no sé adónde, pero que nos sigue llevando, y cuando tenemos así momentos agradables, donde no nos criticamos porque esperamos salir para hacerlo”, dijo Cantinflas.

"En cualquier momento, tú puedes venir a mi país. Nunca lo olvides, los mexicanos te aman con todo su corazón, porque este país es muy sensitivo con tu proyecto. Y, por favor, recibe este trofeo, y recuerda que todo el mundo te ama en mi país”, contempló

Unos segundos después, en un acto de humildad, Charles, considerado uno de los mejores músicos de todos los tiempos contestó:

“Me gustaría decir que estoy muy orgulloso y agradecido de recibir este galardón de los mexicanos. Y siento mucho no hablar su idioma, pero lo único que puedo decir es muchas gracias. Thank you so much”

Recordando a Cantinflas

Un día como hoy, pero de 1993 México y el mundo entero se vistieron de luto luego de la muerte de Mario Fortino Alfonso Moreno Reyez mejor conocido como Mario Moreno Cantinflas, considerado por Charles Chaplin como el mejor comediante del mundo, perdió la batalla contra el cáncer pulmonar que lo aquejaba. A lo largo de 48 años, Mario Moreno hizo reír y disfrutar a millones de televidentes con sus inolvidables personajes, películas y participaciones en diversos espacios televisivos.

Mas datos de Charles

Ray Charles Robinson, nacido el 23 de septiembre de 1930 en Albany, Georgia, se crió en Greenville, Florida y comenzó a tocar el piano antes de los cinco años. A los seis años contrajo glaucoma que finalmente lo dejó ciego. Estudió composición (escribir música en Braille) y aprendió a tocar el saxofón alto, clarinete, trompeta y órgano mientras asistía a la Escuela San Agustín para Sordos y Ciegos de 1937 a 1945. Su padre murió cuando él tenía 10 años, su madre cinco años después, y dejó la escuela para trabajar en bandas de baile en Florida, dejando caer su apellido para evitar confusiones con el boxeador Sugar Ray Robinson. En 1947, con $ 600 se mudó a Seattle y trabajó como crooner al estilo Nat “King” Cole.

