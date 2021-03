Sergio Mayer muestra sus apoyo a Laura Zapata por maltrato a su abuela en asilo

Sergio Mayer se sumará a la lucha que mantiene Laura Zapata en contra del asilo donde se encontraba Doña Eva Mange, después de que la actriz denunciara que encontró a su abuela en mal estado de salud tras su estancia en el lugar de asistencia para adultos mayores.

“Desde el punto de vista y después de todo lo que hemos visto, Laura tiene razón en estar molesta, y todo el daño físico y emocional que sufrió su abuelita, tiene que haber una consecuencia, tiene toda la razón”, confesó Mayer en entrevista para el programa Venga la Alegría.

Al ser cuestionado por el castigo que cree que deben de recibir los responsables del deterioro de la salud de la también abuelita de Thalía, el político señaló: “yo no puedo decir qué debe o qué no debe pasar, eso es delicadísimo, yo estoy de acuerdo con Laura en que exija que se aclare, que exija una pena a quienes cometieron esos descuidos, porque no creo que alguien lo haya hecho de manera intencional, pero sí hubo descuidos, hubo negligencia”.

Finalmente, Sergio aclaró la forma en que le dará su respaldo a la reconocida villana de las telenovelas. “Estamos tratando de hacer un puente entre las gestiones y sabe que cuenta con todo el apoyo en lo que pueda, a mi no me importa si son conocidos famosos, si tienen dinero, si son hijos de familia, la ley es la ley, tiene que ser parejo, no importa si es amigo o no es amigo de quien sea, si tiene responsabilidad tiene que afrontar las consecuencias y tiene que afrontar la ley”.

Por: Agencia Mex

