Adamari López ya se vacunó contra el Covid-19 y estos fueron los SÍNTOMAS que sufrió: VIDEO

Adamari López, la actriz de 49 años, recibió ya la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y compartió un video en el que cuenta toda su experiencia, así como los síntomas secundarios que desarrolló.

La conductora habló con sus compañeros del programa “Hoy Día”, de Telemundo, sobre la razón por la cual decidió acudir a un centro de vacunación, en Florida. Ahí, destacó que, a causa de algunos problemas respiratorios que le quedaron de secuela por la neumonía que la tuvo al borde de la muerte a finales de 2018, su médico le recomendó inscribirse lo antes posible a los programas de inmunización.

López detalló que cuando recibió la alerta de que ya podía vacunarse no dudó ni un segundo y presionó el botón para solicitar su cita. Llegado el día de la vacuna, explicó que en total gastó alrededor de 20 minutos, incluyendo el tiempo de espera, la aplicación y el registro de sus datos.

Adamari compartió en el programa un video en el que se le ve, desde el centro de vacunación. En él, claramente se observa en momento en el que una enfermera se acerca a ella y la inyecta.

“¡Qué rápido! Tienes buenas manos. Fue rapidito, no duele nada y de momento no siento nada obviamente”, dijo al momento de la aplicación.

La puertorriqueña sostuvo que decidió hacer “lo correcto” y acudir a su cita, sin preguntar si quiera cuál era la vacuna que le iban a aplicar.

“Yo no sabía ni si quiera cuál de las vacunas me iba a poner. Yo simplemente quería vacunarme, estaba segura de que era lo correcto para hacer y sin dudarlo apreté el botón cuando se me solicitó para que pudiera tomar una cita. Ahí fui, 20 minutitos desde que llegué hasta que salí y después me he sentido súper bien"