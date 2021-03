Así presentó ALEJANDRA GUZMÁN a FRIDA SOFÍA siendo una bebé recién nacida: VIDEO

Era el año 1992 en los primeros días del mes de abril. Hacía tres semanas, un 13 de marzo de ese año, había llegado al mundo la pequeña Frida Sofía, la hermosa bebé de la cantante Alejandra Guzmán. Ésta, emocionada de ser una mamá primeriza, asistió al programa Siempre en Domingo para presentar en sociedad a Raúl Velasco y a millones de seguidores a su hija.

Con la alegría que le ha caracterizado siempre a la cantante y la sonrisa de una orgullosa mamá, Alejandra se mostró nerviosa de tener entonces la responsabilidad más importante de su vida.

Agradecida por la invitación y el público que le brindó mucho apoyo. Alejandra relató que se cuidó mucho durante el embarazo, mantuvo una dieta sana y el ejercicio la ayudó mucho.

"Pesó 3 kilos 200 gramos, midió 51 centímetros y estoy flaca. Decían muchas cosas de mi peso pero me cuidé mucho y pensé siempre en regresar, estar sana y en mi carrera, no comí cochinadas porque engordé 9 kilos, casi 10, que me costó la vida bajar".