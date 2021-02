Niurka asegura que SÍ se dejaría tocar por Vicente Fernández

Niurka Marcos desató la polémica este martes luego de revelar durante una entrevista que se dejaría tocar por Vicente Fernández, esto luego del revuelo causado por las denuncias de mujeres contra el cantante mexicano a quien acusan de haberlas tocado y abusado de ellas.

Las fuertes declaraciones realizadas por la famosa actriz cubana fueron realizadas durante el programa “Sal y Pimienta”, y encendieron aun más la polémica luego de la publicación de algunos videos en donde se ve al artista de música regional y ranchera presuntamente tocar a varias mujeres sin si consentimiento.

A partir de estas denuncia de supuesto abuso sexual la controversia recayó sobre el artista quien ya concedió algunas declaraciones al respecto. Días después de desatarse la controversia, Niurka Marcos aseguró que no tendría problema alguno en que Vicente Fernández le tocara el busto: “Yo dejaría que me toquen la bu... Ay que intención más hermosa, además viniendo de él, con las canciones que canta, con lo bello que canta, yo sí dejo que me la toque, pero que me cante dos o tres canciones”, declaró.

Una propuesta “indecente”

Por si esto fuera poco, durante la entrevista la actriz reveló que incluso le haría una propuesta a Vicente Fernández, lo que encendió aún más la polémica en el público, generada por sus palabras, quienes consideraron el comentario como “indecente”.

“Es un viejito rabo verde que ternura, yo le diría: '¿Me estás cachondeando una bu..? Invítame por lo menos cuando te vayas a mas... Nunca he visto un hombre de más de 80 años mastur…’”, declaró Niurka a “Sal y Pimienta”.

Ya entrada en el tema, la actriz también declaró que le resultó extraño que la joven tardara en hacer pública la denuncia del abuso cometido presuntamente por parte de Vicente Fernández; señaló además que en el momento en que ocurrió debió "llamarle la atención" y haber reaccionado en consecuencia: "Por qué esperar tanto, si te vas a quejar, quéjate en caliente, en el momento ahí haz un pe... Arma un lío cañón en ese momento”, concluyó la actriz.