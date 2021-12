Netflix: La serie que te hará dudar sobre tu existencia y lo que hay después de la muerte |TRÁILER

Durante las últimas semanas, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En este sentido, las personas se preguntan qué pueden ver en la gigante de streaming, Netflix, donde se puede encontrar una gran variedad de películas de diversas temáticas y géneros.

Recordemos que con más frecuencia salen a la luz nuevas opciones para ver contenidos y tener entretenimiento vía streaming; esto principalmente desde que la pandemia por Covid-19 llegó a México el pasado 28 de febrero de 2020.

Qué ver en Netflix

A pesar de la competencia, Netflix continúa siendo una de las plataformas con mayor demanda a nivel global, esto principalmente porque apuesta por los mejores lanzamientos dentro del mundo cinematográfico, desde los más recientes estrenos hasta los clásicos del séptimo arte.

Además, tras la llegada del coronavirus a México, las personas suelen estar más tiempo en redes sociales pero también en plataformas de streaming como Amazon Prime Video, HBO Max, Netflix o Disney Plus.

Bajo este panorama, también es importante recordar que la plataforma de streaming trabaja constantemente en traer nuevos títulos de diversos géneros para así mantener entretenidos a personas de todas las edades.

Novedades en la plataforma

Es así como en la gigante de streaming, se despiden diversos títulos pero también muchos otros se incorporan para formar parte del amplio catálogo de series, películas y documentales.

En este mes de diciembre, diversas producciones audiovisuales se suman a la plataforma, los cuales forman parte de los estrenos para chicos y grandes.

Por esta razón, hemos creado una selección de una película para ver este fin de semana o este miércoles por la noche, acompañado de tus seres queridos; esta producción cinematográfica te llenará de fuertes emociones.

Series más vistas en Netflix

Cabe señalar que esta producción se encuentra dentro del Top 10 de las películas más vistas en la plataforma, por lo que los usuarios podrán disfrutar de una cinta totalmente aclamada por el público en México.

Se trata de la serie “Russian Doll” o “Muñeca rusa”, la cual tuvo estreno el pasado 1 de febrero de 2019 en Netflix, y que actualmente sigue alojada en dicha aclamada plataforma de series y películas de diversos géneros.

Dicha producción web estadounidense de comedia, drama y suspenso, con un toque de ciencia ficción fue creada por Natasha Lyonne, Amy Poehler y Leslye Headland, la cual ha tenido una gran aceptación por parte del público, esto luego de que se diera a conocer que la actriz Natasha Lyonne fuera la protagonista de dicha historia.

¿De qué trata "Muñeca rusa"?

Es importante mencionar que Lyonne es una exitosa actriz de cine y televisión, se ha ganado el cariño del público, luego de interpretar el personaje de “Nicky” en la serie Orange is the New Black.

“Muñeca Rusa”, sigue la vida de una joven llamada Nadia, quien en su viaje como invitada de honor en una fiesta en la ciudad de Nueva York, su vida cambia completamente en el momento en el que muere de manera repetida, creándose entonces un bucle de este hecho que la desconcierta cada noche en esta fiesta, por lo que se da a la tarea de investigar qué está pasando con ella y con esta situación que parece no tener un fin.

Cabe señalar que la serie recibió cuatro nominaciones a los premios Primetime Emmy, que incluyeron las categorías de “La serie de comedia excepcional” y “Actriz principal”; esta producción cuenta con una temporada y 8 episodios llenos de fuertes emociones y que tienen una duración de 30 minutos cada uno.

A continuación te mostramos el tráiler de dicha producción en serie alojada en la gigante de streaming, Netflix, la cual podrás disfrutar al lado de tus seres queridos, o bien, solo:

