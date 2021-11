¿De cuánto es la fortuna de Rosalía?

Por el año 2018, cuando lanzó el álbum 'El mal querer', el 'boom' de Rosalía parecía no tener techo. Televisiones, radios, redes sociales, medios de comunicación, todos abordaban este logro que era casi un fenómeno omnipresente. Ahora, a excepción de las colaboraciones que va sacando no hay nuevos temas. Y no es que el globo se halla pinchado, ni mucho menos, pero sí que parece no subir con tanta rapidez como hace tres años. Quizás a la espera de volver a tomar impulso con 'Motomami', su próximo sencillo que saldrá en 2022. El caso es que igualar su carrera en este último lustro puede resultar ya casi una quimera.

Su primer disco ('Los Ángeles') fue considerado como uno de los mejores del año y obtuvo una nominación a la mejor artista nueva en los Premios Grammy Latinos 2017. Las pretensiones con las que se presentó, anunciado en Times Square, sirvieron como aperitivo de lo que se venía. Once canciones que llenaron sus vitrinas con cinco premios, convirtiéndose así en la artista española con más galardones otorgados por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación por un único trabajo. Ha sido, además, la primera persona en la historia en estar nominada al Grammy al 'Mejor nuevo artista' con un álbum debut en español.

Y esto, a grosso modo, es lo que ha convertido a Rosalía en un "valor seguro", tal y como la definió la revista Forbes hace poco más de un mes. Aunque no hay datos oficiales, distintos portales especializados han llegado a cifrar su fortuna en más de tres millones de euros. Un patrimonio que, eso sí, no solo llega de la música. De hecho, a la española, le acompaña también una faceta de empresaria poco conocida por el público.

En enero de 2019, la catalana creó la sociedad Motomami SL (sí, mismo nombre con el que titulará su próximo álbum). Esta empresa que se dedica a la gestión de servicios de artistas. Es decir, representación, promoción o redes sociales y lleva los aspectos de la vida profesional de artistas, desde negociar los acuerdos con discográficas, editoriales, agentes artísticos, patrocinadores y/o marcas, etc, tiene como administrador único a su madre, Pilar Tobella. En el primer ejercicio que ha presentado cuentas, la compañía ha llegado a declarar cifras de 4,8 millones de euros, tal y como consta en las cuentas anuales que la firma presentó en agosto de 2021 y a las que accedió en exclusiva Forbes. El beneficio neto de Motomami SL roza los 370.500 euros. Además, está formada por un equipo de 9 personas (3 fijos y 6 eventuales). La cuenta destinada a personal en 2019 fue de 660.500 euros.

Además de eso, la cuenta corriente de Rosalía se ha ido llenando de ceros gracias también a los contratos y campañas publicitarias que le ha reportado su fama. A la artista y empresaria, le acompaña también un fenómeno de marketing en sí mismo. Por poner algunos ejemplos, lanzó una colección con Pull&Bear, convirtiéndose en una de las campañas más caras del grupo Inditex, según desveló en su día Jaleos. También ha sido imagen de Nike o de Viva Glam de Mac.