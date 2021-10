Ricky Martín enamora a sus fans con transparencias en la espalda

Una de las figuras más poderosas del espectáculo en toda Latinoamérica y otras partes del mundo es el cantante boricua, Ricky Martin, quien se encuentra actualmente de gira junto con otra de las grandes estrellas más populares de habla hispana, Enrique Iglesias.

Por esa razón, el intérprete de ‘Living la vida loca’, mostró unas breves imágenes de su actuación en el escenario, mismas que llamaron poderosamente la atención entre sus seguidores, por las transparencias en la espalda, lo que al gusto de sus fans lo hacen ver muy sexy y divertido.

Martin e Iglesias comparten escenario luego de esperar por más de un año la luz verde para saltar a los escenarios por la pandemia de Covid-19, que actualmente está a la baja en gran parte de la Unión Americana y otros países del continente, además de Europa.

El cantante y exmenudo, aparece en sus imágenes compartidas en Instagram con un atuendo en color negro, pantalones ajustados, una playera con transparencia en el mismo tono y haciendo suertes como si fuera torero con una mascada en color rojo y detalles en color dorado.

#Orlando let’s do this! Tonight @ the Amway Center. #enriquerickytour

??: @danielavesco