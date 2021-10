Cyntia González: de la final de Survivor y MasterChef a conductora de VLA fin de semana

Cynthia González fue la ganadora del segundo lugar del reality show Survivor México, ya que se enfocó en alimentar a sus compañeros y en demostrar su fortaleza física y mental para ser una excelente estratega en la competencia, incluso le dieron el apodo de "La Mujer Maravilla".

Su instinto de supervivencia la convirtió en una de las concursantes más destacadas de su equipo y en una de las favoritas de Survivor México.

MasterChef

Antes de su participación en las islas de Survivor México, Cyntia Gónzalez ganó fama debido a que previamente participó en dos ediciones del programa MasterChef México, en el cual obtuvo el segundo lugar. La primera vez fue en la edición de 2017 y aunque su sazón la colocó dentro de las favoritas de los Chefs y el público, González se quedó con el segundo lugar de MasterChef México.

Pero pronto Cynthia volvió por la revancha en 2019 en donde nuevamente quedó en segundo lugar.

La cocinera reconoció que tras su derrota sufrió depresión por no habrá conseguido llevarse el primer puesto dentro de la cocina más famosa. "No obtuve el primer lugar, me quedé a nada y por eso entre en una depresión muy grande porque yo ya me veía con ese millón de pesos", dijo Cyntia en su canal de YouTube.

Por su participación en Srurvivor como en MasterChef, Cyntia se ganó el corazón del público en ambos programas. Foto: Instagram

Después de superar su difícil episodio depresivo, Cyntia continuó con su negocio de banquetes, ha dado clases y ha sido juez en concursos gastronómicos.

Además, durante algún tiempo la ex concursante de MasterChef México tenía su canal de YouTube donde subía contenido sobre un poco de si vida privada y recetas de cocina. Actualmente se mantiene más activa en su cuenta de Instagram en donde tiene más de 100 mil seguidores.

Conductora de VLA

Luego de terminar el reality Survivor México como una de las favoritas del show, Cyntia González, ganadora del segundo lugar, reaparecerá en los televisores de los mexicanos esta vez como integrante del programa matutino Venga la Alegría de Tv Azteca.

Aunque se especuló mucho sobre la entrada de Cyntia al programa, sobre una supuesta salida de Laura G, la verdad es que Cyntia solo estará en las emisiones de fin de semana, al lado de Aristeo Cázares, Mati Álvarez y otros nuevos talentos, por lo que de lunes a viernes continuarán los conductores que comúnmente se ven en el programa.

El programa estrenó este sábado 2 de octubre y los conductores que están presentes son: Alex Sirvent, Sofía Aragón, Aristeo Cázares, Mati Álvarez, Gaby Ramírez, Olga Mariana, Rafa Serdán, Cyntia González y Alana Lliteras.

¿Quién es Cynthia González?

Cyntia González es originaria de Xalapa, Veracruz, actualmente tiene 37 años de edad y antes de saltar a la fama se desempeñó como vendedora de diferentes productos, tiene dos hijos y maneja un exitoso negocio de banquetes. Su habilidad para la cocina la llevó a MasterChef donde quedó a un paso de ganar.

Cyntia se independizó a los 19 años y a los 26 se convirtió en mamá, cuatro años más tarde, llegó su segundo hijo. Melany y Mateo, los pequeños, que son el motor de su vida y son quienes le dan fuerza para seguir adelante, ha asegurado la chef en varias ocasiones.

EFVE