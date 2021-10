Yonnathan Rak menciona que "hay mucho en juego" ante nuevo DT

El defensor uruguayo, Yonnathan Rak, compareció ante los medios de comunicación, en donde destacó todo lo que se juega en las últimas fechas luego de solo cosechar 7 puntos de 36 disputados en la parte final del certamen.

"Un técnico nuevo renueva esperanzas, para nosotros también es una prueba porque nos estamos jugando el puesto varios y contratos para años posteriores, nos estamos jugando muchas cosas", aseguró el jugador.

A pesar de marchar últimos en la tabla, Rak lanzó un mensaje de aliento y un tanto positivo pero que dista de la situación que vive el Club Tijuana.

A Rak se le cuestionó también por la falta de ganas o de actitud que han mostrado algunos elementos del equipo en el terreno de juego, pues ha habido reclamos de un sector de la afición respecto a ese tema.

"Creo que por falta de ganas o huevos no pasa por ahí, a veces cuando entras en un pozo y empiezas a perder es difícil salir, tenemos plantel para cosas importantes, trataremos con el entrenador nuevo de salir de donde estamos", puntualizó.

Yonnathan Rak comentó acerca de la desmotivación de sus compañeros

El uruguayo es uno de los nuevos refuerzos que llegaron para este torneo que cierra el año. Provenía del desconocido equipo de su nación, Montevideo City Torque. La realidad es que poco se sabía de él. Ha disputado 11 juegos con los fronterizos y no se ha hecho presente en el marcador.

"Tal vez no se conocía mucho este equipo (Xolos), en Uruguay no llega mucho el Futbol Mexicano, no queda más que trabajar y que mejore todo para nosotros y la afición", dijo Rak.

Xolos estrenará nuevo director técnico este jueves en "La Corregidora", el inmueble deportivo donde juega Querétaro. Sebastián "Gallego" Méndez ha tenido pocos días de trabajo con la escuadra canina. El panorama sigue luciendo complicado para estas 5 jornadas que restan del Grita México 2021.