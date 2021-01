Julión Álvarez reaparece con varios kilitos de más; ya se pondrá a dieta: VIDEO

Julión Álvarez reapareció en redes sociales con un video en vivo que compartió con sus seguidores y seguidoras y se le vio con varios kilitos de más.

El famoso cantante chiapaneco y con carrera iniciada en Sinaloa indicó que el año pasado estuvo ausente y aprovechó la pandemia del Covid-19 para darse un descanso después de 13 años sin parar.

Álvarez recordó que no puedo estar en las plataformas digitales presentando su música, pero que este 2021 buscará estar en todas la plataformas, ya que dijo: "Santo que no es visto, no es adorado".

Julión Álvarez también advirtió que el perfil de Instagram Los Pasos de Julión (lospasosdejulion) es el único que maneja gente cercana a él.

Denunció que hay otras cuentas que se hacen pasar por su perfil en redes sociales donde hablan de su vida personal y piden cosas a su nombre, pero dijo que no es cierto, ya que no es fan de las redes sociales.

Incluso Julión Álvarez en el video de Instagram indica que ya se pondrá a dieta.