Karol Sevilla ¿Deja SOY LUNA?; no quiere ser más una chica Disney

Tras ser desde los 15 años una niña Disney, Karol Sevilla ha decidido dejar atrás su historia en la serie Soy Luna y experimentar con nuevos géneros musicales, “no quiero ser más la chica Disney, quiero crecer y hacer otro tipo de canciones y que la gente empiece a verme diferente, más grande, más mujer, ya no quiero ser la de los patines”, dijo en entrevista.

Pero sin olvidar que aún muchos niños la siguen, quiere que el proceso de cambio sea de manera tranquila, “no quería sacar contenido fuerte, porque sabía que sería un golpe para el público que me ha seguido por años, pero también tenía que pensar en los nuevos seguidores”.

Sevilla ahora presenta un nuevo tema titulado “Tus besos”, con el cual quiere conquistar otros seguidores, “creo que con este tema, el cual habla del amor que todos tenemos y que creemos que es el correcto, se van a identificar varios. En el videoclip pueden ver cómo luzco ya más grande, se ve una Karol más juvenil y coqueta, que está con el rockstar que es el novio, ya que no queríamos al típico príncipe, aunque nos daba miedo que me vieran así, pero funcionó”, explicó Karol.

Aunque no quería regresar a la pantalla por un tiempo, adelantó que en unos días dará a conocer el proyecto que tiene, "este año regreso a la actuación y no estaba planeado, voy a trabajar junto con la música, aunque aún no puedo adelantar, se transmitirá en una plataforma", finalizó Karol.

Por Nayeli Ramírez Maya