Geraldine Bazán impacta en Instagram con look bohemio de bikini y sombrero

La actriz Geraldine Bazán comenzó este 2021 desde las playas de Quintana Roo, donde también aprovecho para realizar algunas sesiones de fotos. En su cuenta de Instagram mostró el trabajo realizado desde altamar, con un look muy bohemio de bikini en color vino y sombrero.

De acuerdo con lo relatado por Bazán, desde hace un tiempo se encuentra lesionada de una rodilla, algo que se puede apreciar en el video que subió, en el que trae una rodillera. Lo que no impidió que realizará una espectacular sesión de fotos desde un exclusivo yate en la Riviera Maya.

Geraldine Bazán impacta con look bohemio

La actriz publicó una serie de fotografías y un video en el que luce un hermoso bikini en color vino, de tela satinada y con adornos de cuentas que combinó con un sombrero de estilo bohemio. Para darle un toque más especial al atuendo, eligió un pareo de estampado étnico en los mismos tonos.

Acompañó la publicación con un mensaje en el que contó su experiencia al realizar la sesión, pues dijo que ese día estuvo nublado y hasta les llovió. "Yo andaba con rodillera (ando desconchabadita) y a pesar de todo eso el resultado fue muy lindo", escribió.

Publicó una serie de fotografías y un video en el que luce un hermoso bikini en color vino. Foto: Especial

Además, mencionó que las fotografías no tienen retoques ni filtros, por lo que se ven algunas imperfecciones y defectos, "por qué los tengo y muchos pero me gusta", aseguró Geraldine en la publicación que ya lleva más de 80 mil "me gusta", además de cientos de comentarios, entre ellos los de varios famosas y famosas, quienes la han halagado con lo bien que se ve.