Novia de Vicente Fernández Jr. presume CUERPAZO durante baile en bikini

View this post on Instagram

Curvas Peligrosas u2022 u00a1VICENTE FERNu00c1NDEZ JR SE LLEVA DE VACACIONES A SU NOVIA Y ESTu00c1N DERRAMANDO MIEL! Mu00e1s enamorados que nunca y con la pasiu00f3n a flor de piel, el cantante #VicenteFernandezJr y su exuberante novia #MarianaGonzalez estu00e1n de vacaciones, disfrutando del clima tropical y comiu00e9ndose a besos, convirtiu00e9ndose en la nueva pareja consentida del espectu00e1culo. u00bfA TI QUu00c9 TE PARECE?... Tu equipo #ElisaBeristain #JavierCeriani #ChismeNoLike #ChismeEnVivo #EduardoMytzu