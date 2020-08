Issa Vegas se consagra como la reina del "twerking" en Instagram: VIDEO

Issa Vegas, sigue rompiendo las redes sociales con su espectacular figura e infinita belleza. En Instagram, particularmente, la modelo argentina ha publicado todo tipo de cosas, desde sus paseos, excentricidades, momentos con su pareja, consejos y claro, videos con una alta carga de sensualidad.

La última grabación de la joven fitness se le puede ver ejecutando uno de los bailes más sexys que se pueden hacer: el twerking. Issa tiene un outfit bastante llamativo por su brevedad, además de entonar muy bien su figura. Un minitop y unas botas a la rodilla en color plata, así como un short blanco son las prendas que elevaron la temperatura de quien pudo observarla.

A pesar de sólo haber sido unos segundos, su fans se quedaron con la boca abierta y lo único que pudieron hacer fue dejar su respectivo like y comentario. Hasta el momento el video ha sido reproducido en más de 640 mil ocasiones.

A post shared by Issa Vegas u2728 (@issavegas) on Aug 27, 2020 at 9:47am PDT

View this post on Instagram

A pesar de que dice no ser maestra de twerking, Issa ha fungido como tal. Incluso, en una ocasión opacó a la mismísima Yanet García en un programa misceláneo.

En Instagram, lanzó un tutorial de este movimiento atrevido donde explicó paso a paso cómo realizarlo. La clase la dio en la playa. Ella tenía un bikini blanco y una bata en color plata.

"Por fin después de que me pidieron muchísimo les doy tips de 2 pasos básicos de twerk! Pd : Yo no soy maestra ! Solo me encanta bailar y les estaré dando tips de lo que a mi me ha funcionado"

Issa Vegas, modelo fitness