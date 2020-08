"Se fue en mis brazos": Rocío Sánchez Azuara revela detalles sobre muerte de su hija; VIDEO

View this post on Instagram

u0026#34;Cada diu0301a y desde hace 11 meses, honro tu evoluciou0301n recordando las promesas que poco a poco voy cumpliendo. No ha sido nada fau0301cil vivir sin ti munu0303eca, te extranu0303o cada diu0301a, deseo escuchar u0026#34;buenos diu0301as Mau0026#34; y nuestras largas plau0301ticas por las tardes. Mi uu0301nico consuelo es siempre saberte en ese mejor lugar en el que ahora estau0301s. Hasta entonces mi guerrera.u0026#34; #rociu0301osau0301nchezazuara