Belinda: 17 datos que probablemente no conoces de esta espectacular artista

Belinda es una de las artistas que se ha posicionado como una de las más queridas en México, desde su llegada de España, siendo muy pequeña, cosechado infinidad de triunfos.

Actualmente, no solo es famosa por sus telenovelas y su paso por la música sino por su participación en programas como "La Voz México" en donde también ha habido espacio para la polémica.

Se le ha vinculado sentimentalmente con el cantante Lupillo Rivera y actualmente con el Christina Nodal, con quien se ha rumorado que tiene planes de boda.

Belinda, lo que debes saber

Si crees que conoces mucho sobre Belinda, aquí te revelamos 17 datos de los que quizá no tengas conocimiento de una de las figuras más importantes del mundo del espectáculo.

1. Nació en Madrid el 15 de agosto de 1989.

2. Cursó la escuela en el Colegio Miraflores.

3. Recibió su nombre en honor a su abuela materna.

4. Uno de sus temas favoritos es "My heart will go on".

5. Consiguió su primer papel protagónico en "amigos x siempre".

6. Descartó seguir en la telenovela "Cómplices al rescate" para grabar su primer disco "Belinda".

7. Su primer sencillo "Lo siento" es un cover de la cantante ucraniana Mika Newton.

8. Logró llenar 12 veces consecutivas el Auditorio Nacional.

9. Participó en la película The Cheetah Girls.

10. Uno de sus grandes momentos fue la colaboración con Moderatto en "Muriendo lento".

11. Thalía es una de sus figuras a seguir.

12. La comida mexicana y china son sus favoritas.

13. Belinda puede imitar a Thalía y Paulina Rubio.

14. Uno de sus fanáticos tiene tatuado el rostro de la cantante.

15. Le molesta que hablen sobre su vida privada, pero ha lanzado tres realities entre ellos "Belinda, un reality sobre mi vida".

16. Maluma se dio a conocer en México por una presunta relación con ella.

17. Belinda tiene fans de todo tipo, incluso algunos crearon cuentas de Twitter para hablar de cada parte del cuerpo de la cantante.