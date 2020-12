Estas fueron las caídas más virales en 2020 protagonizadas por los famosos

Por más cuidados que tengan, los famosos no están exentos de ser víctimas de sorpresivas caídas y tropiezos inesperados, ya sea sobre un escenario o frente a las cámaras de televisión, y aunque la mayoría de estas celebridades al principio se llevaron un gran susto temiendo por su integridad y por su dignidad, no les quedó más remedio que tomar el incidente con sentido del humor, y para cerrar el año recordamos las caídas más virales de los famosos de este 2020.

Niurka

La cubana nunca imaginó que una inocente entrevista para el programa Hoy le daría tremendo susto, pues al tratar de sentarse para atender a las cámaras terminó en el piso y tras ponerse de pie para recuperarse de la impresión y del golpe, la vedette pidió que le mandaran el video y explicó lo sucedido.

"¿No viste mi cara?, me lo tienen que mandar para que yo lo suba en mi tik tok. Es que me dijeron que tenía tres patas, que tuviera cuidado y yo de necia me senté en la pu** silla, dije 'ahora bien concentrada voy a controlar a la silla por que a mi nadie me reta''', bromeó.

Afortunadamente no pasó a más y Niurka le regaló un buen momento a los televidentes y a Galilea Montijo, Paul Stanley y Martha Figueroa, quienes desde el estudio bromearon sobre el accidente.

Kristal Silva y Cynthia Rodríguez

Durante una sección del matutino "Venga la Alegría" las conductoras Kristal Silva y Cynthia Rodríguez estuvieron más animadas de lo normal con la visita de Ernesto Cazares, concursante de Exatlón, quien participaba en un duelo de baile contra "El Capi" Pérez, por lo

Cinthia quiso ser parte de la divertida dinámica y se tiró al suelo para imitar algunos pasos de baile, pero Kristal no se quiso quedar atrás y cuando intento hacerle segunda tropezó con el cuerpo de su compañera y ambas terminaron en el piso, donde lejos de molestarse, se quedaron riendo por un largo rato, demostrando la confianza que sienten con sus compañeros.

Galilea Montijo

Tuvo que pasar más de un día para que Galilea Montijo se pudiera reír de la caída que sufrió en los pasillos de Televisa San Ángel. Ya más tranquila la conductora reveló que el día anterior sufrió una aparatosa accidente debido a que resbaló por la lluvia e inestabilidad de sus tenis, pero el momento se tornó preocupante pues mientras era atendida sufrió un desmayo. Afortunadamente recordando el incidente junto con Raúl Araiza en la emisión matutina, la conductora por fin pudo tomar con humor lo sucedido.

Laura G

El programa "Venga la Alegría" es fuente inagotable de divertidos momentos por parte de sus conductores y en esta ocasión a quien le tocó terminar en el piso fue a la conductora Laura G, quien haciendo gala de su competitividad intentó ganarle un reto a Sergio Sepulveda, corriendo en tacones y al ritmo de la cumbia la conductora terminó en el piso con un fuerte golpe, pero la función debía continuar y la regiomontana se recuperó de inmediato y sin quejarse para seguir con la dinámica.

Lele Pons

Sin duda, hacer Tik Toks fue una herramienta de escape para muchos durante esta cuarentena, pero a Lele Pons casi le cuesta la vida y es que mientras grababa un vídeo para sus seguidores donde aparecía bailando y "perreando", en algún punto la influencer perdió el equilibrio y cayó de forma violenta sobre una puerta de cristal. Afortunadamente Pons salió ilesa y con el fin de entretener a sus fans decidió compartir el video del impactante momento, lo que le valió muchas críticas por parte de sus detractores.

Joaquín Sabina

La que para nada fue una caída graciosa fue la que Joaquín Sabina sufrió en febrero de este 2020 mientras ofrecía un concierto junto a Joan Manuel Serrat en el Wizink Center de Madrid. El incidente tuvo lugar el 12 de febrero alrededor de las 21.00 hrs, a poco tiempo de haber comenzado la presentación. Mientras Sabina se encontraba compartiendo unas palabras con su público, tropezó y cayó a un foso de dos metros de profundidad. Tras la caída, el cantante fue atendido de inmediato por los servicios médicos quienes se lo llevaron en camilla y más tarde lo trasladaron a un hospital de Madrid donde estuvo 5 días en cuidados intensivos tras presentar un cuadro de traumatismo de hombro izquierdo, torácico y craneoencefálico, además de detectarle un pequeño coágulo, por lo que tuvo que ser intervenido de emergencia. Afortunadamente el cantante se ha recuperado bien con el paso de los meses y lo que más lamentó fue no poderse consolar tocando la guitarra durante el confinamiento por la pandemia de Covid-19, pues su lesión no se lo permitió.