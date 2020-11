¡Igualitas! Sandra Echeverría se caracteriza como SELENA y rompe las redes con video

La actriz Sandra Echeverría lo ha vuelto a hacer y no por su físico sino por su talento musical, mismo que ha quedad a la altura de una estrella clásica del tex-mex, Selena.

Fue durante una presentación en el programa "Tu Cara Me Suena", en el que se mostró una semifinal, donde la esposa de Leonardo de Lozanne mostró sus cualidades como vocalista.

Pero eso no fue todo, pues todos los internautas comenzaron a notar el parecido tan extremo entre Selena Quintanilla y Echeverría, quien lució un vestido entallado con lentejuelas blancas y un mechón que mostró una larga cabellera, tal y como lo hizo la oriunda de El Paso, Texas.

Homenaje

Echeverría interpretó “No me queda más” de la estrella fallecida en los 90 y subió el video de la presentación a su perfil de Instagram, donde sus seguidores no se midieron en halagos con su increíble parecido.

La mujer mostró una faceta única que, tal y como lo comenta en su post, fue una experiencia única:

"Hoy me tocó transformarme en una de mis cantantes favoritas! Una voz que es imposible de imitar pero la hice con toda mi admiración y respeto. Gracias @tucaramesuenaus por dejarme ser @selenaqofficial por una noche. Que nervioooo me dió", expresó la intérprete.