Alfredo Adame asegura que las mujeres tendrán su apoyo ahora que incursiona en la política

El exgalán de televisión, Alfredo Adame, volvió a manifestar su intención por lanzarse al mundo de la política tras afiliarse al partido Redes Sociales Progresistas (RSP) para promover el deporte en la capital del país.

"Tengo el temple y tengo las destrezas, las habilidades y los conocimientos para lograr algo muy bueno", dijo el polémico actor ante los medios de comunicación tras expresar su objetivo de convertirse en diputado de la Ciudad de México.

Alfredo Adame no descarta trabajar con Sergio Mayer

Adame expresó su admiración y apoyo al diputado Sergio Mayer, a quien aseguró haber visto trabajando dos años antes para lograr convertirse en diputado federal y Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía.

Asegura que ayudaría a Ninel Conde

Adame dijo que apoyará a las mujeres y dijo que si Ninel Conde le pidiera ayuda lo haría con todo gusto. “Si ella me dice ayúdame, pero si me dice que le diga al juez que le regrese a su hijo, pues no puedo ayudar en eso. Si me dice cómo fueron las cosas y que le ayude a difundirlo sí lo haría”, contó el conductor.

Esta es la segunda ocasión en que Adame cambia el escenario por la política, pues participó en las elecciones de 2018 por la alcaldía de Tlalpan hecho que dijo, le dio bases para pensar en cosas más grandes.