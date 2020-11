Sofía Castro, hija mayor de Angélica Rivera, confiesa su rutina para lucir CUERPAZO como su mamá

View this post on Instagram

About last night u2728 que bonita noche gracias u0040telemundo u0040latinbillboards por invitarme a co-conducir la alfombra roja, fue un verdadero placer u2764ufe0f GRACIAS a mi equipo que sin ustedes no hubiera sido esto posible ud83dudc95u0040angelicariverah_96oficial u0040alepalomera1 u0040karlaguindi u0040vicoguadarrama u0040el_lanco u0040nathalymichan #Betty y tuu0301 u0040pbernotk me hiciste mucha falta ud83dude0d Gracias a todos ustedes por vernos ayer en la noche, por sus bellos comentarios y su apoyo siempre. Debo confesar que estaba bastante nerviosa y se sintiou0301 muy bonito el apoyo de ustedes y de tanta gente que quiero tanto. Gracias a mis companu0303eras de trabajo que me escribieron (ellas saben quienes son u2764ufe0f) Tomeu0301 esto con mucho respeto. La noche de ayer fue una noche mau0301gica u2728