MasterChef México 2020: Televisora planea CAPÍTULO especial con FAMOSOS ¿quiénes participarán?

View this post on Instagram

u00bfQuu00e9 les pareciu00f3 el reto de las pizzas? Los chefs u0040joseracastillo y u0040sergiocamacho17 se pusieron muy exigentes con los cocineros. ud83dudc68u200dud83cudf73ud83cudf55ud83cudf7d #ViernesDeMasterChef