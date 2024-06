PRD estima que liquidación del partido podría tomar años

Ante la inminente pérdida del registro nacional del PRD, el sol azteca estimó que su liquidación podría llevar años como ocurrió con Encuentro Social, aseguró este miércoles Ángel Ávila, representante del partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Ante medios de comunicación y luego de que el organismo electoral designara a un interventor para ser el responsable del patrimonio del PRD, Ángel Ávila agregó que esperarán la determinación del Tribunal Electoral del Poder Superior de la Federación antes de anunciar el fin del partido.

Agregó que el sol azteca hará un último esfuerzo ante su posible desaparición, y que este proceso de fiscalización, donde el INE resguarda el patrimonio del partido, solo es parte de un proceso legal.

Ángel Ávila también dijo que el proceso electoral que podría terminar con el PRD estuvo lleno de ataques a su partido y que incluso perdieron a mil candidatos debido al clima de violencia en el país.

“Hoy cumplimos el requisito legal que establece el interventor para resguardar los bienes como los partidos como entes de interés público, pues se tienen que llevar a cabo sin ningún problema, el PRD puede entregar buenas cuentas en ese sentido de la administración, pero hasta que no sea una cosa dictada por la sala superior del Tribunal Electoral, no podemos decir que le PRD no tiene registro”, dijo.