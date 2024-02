Renán Barrera y Cecilia Patrón convocan a miles de yucatecos al registrar sus candidaturas

Mérida, Yucatán.- Aproximadamente cinco mil personas asistieron al registro de Renán Barrera Concha, como candidato a la gubernatura de Yucatán, y de Cecilia Patrón Laviada, como candidata a la alcaldía de Mérida, quienes están siendo postulados por la alianza conformada por el PAN, el PRI y Nueva Alianza de Yucatán.

En el acto, los tres partidos políticos “sacaron el músculo” al llenar la explanada del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (Iepac) para escuchar el mensaje de sus futuros candidatos, al momento que ondeaban decenas de banderas yucatecas.

También estuvo presente el exgobernador priísta Rolando Zapata Bello para alzarle la mano al panista Renán Barrera y sostuvo que seguirá dando resultados cuando gane la elección por la senaduría, a la que está siendo postulado por la coalición Fuerza y Corazón por México.

Antes miles simpatizantes panistas, priístas y de Nueva Alianza, Renán Barrera declaró que no puede haber mezquindades, egoísmos ni condicionamientos cuando se trata de cuidar a Yucatán y su seguridad.

Hago un llamado a defenderlo de la tragedia nacional, de lo que está pasando en la gran mayoría de los estados, como sucede en Campeche y en Quintana Roo, porque no queremos que llegue a Yucatán.

Apuntó que serán los propios yucatecos los que van a decidir lo que quieren para el estado “y nadie de afuera va a venir a decirnos cómo debemos hacer las cosas”.

Renán Barrera dijo que no es un improvisado, que tiene la experiencia y la madurez, además de que siempre ha gobernado sin distinciones, por lo que aseguró que vienen los seis mejores años para Yucatán.

Por su parte, Cecilia Patrón mandó un mensaje de ir juntos y en unidad en este proceso electoral para cuidar a Mérida y a Yucatán, cada quien desde su trinchera y así defender lo que han construido en estos años.

La panista enfatizó que es una mujer que resuelve, comprometida a trabajar, honrada y que sí cumple el valor de la palabra, pero sobre todo, que siempre ha estado con quien más lo necesita.

He recorrido esta ciudad sin descanso, todos los días, poniendo mi amor y mi talento a su servicio. He tenido la alegría de caminar cada rincón, comisaría, fraccionamiento y colonia, ahí he estado de la mano con ustedes, juntos y unidos hemos trabajado y avanzado, y así lo seguiremos haciendo.