AMLO confía en que su relevo será la "señora Justicia": "Voy a entregar la banda a alguien que piensa como yo"

A menos de dos semanas de iniciar el 1 de marzo las campañas rumbo a las elecciones federales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó este sábado que su relevo será “la señora justicia“ y retrató que piensa como él, lo que, dijo, garantizará la continuidad de la Cuarta Transformación (4T) en Mexico.

Las palabras del mandatario encendieron los ánimos de las cientos de personas que acudieron a verlo a “Unidad Deportiva Zihuatanejo”, en Guerrero, donde encabezó el evento de Programas para el Bienestar.

Te puede interesar:

Reforma de AMLO busca proteger el derecho al agua y limitar concesiones: Luisa Alcalde

MAPA | Las 13 megaobras de AMLO para garantizar agua

Andrés Manuel López Obrador acude a Zihuatanjero, Guerrero

FOTO: Especial

“El futuro, el porvenir viene acompañado de una señora que se llama Justicia, no puedo yo decir más, estoy contento porque voy a entregar la banda presidencial a alguien que piensa como pienso yo”, les dijo.

AMLO promete continuidad para el próximo sexenio

Con ello, López Obrador también llamó a sus simpatizantes y beneficiarios de programas sociales a que “no se preocupen, no hay nada que temer, se los digo de manera sincera” porque continuarán llegando los apoyos sociales después de su sexenio. Y es que mientras el mes pasado sostuvo que los apoyos llegan a 30 millones de familias de 35 en el país, hoy dijo que subieron ya a 32 millones.

“Cuando menos un programa del bienestar le está llegando a 32 millones de familias, de 35 millones que somos. Y los otros tres millones de familias también se benefician porque como se está destinando recurso abajo, se reactiva la economía, se beneficia la industria, el comercio”, dijo.

En el evento, el tabasqueño estuvo acompañado de la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado, y del presidente municipal, Jorge Sánchez, quien a pesar de ser militante del PRI se llevó fuertes aplausos, lo que López Obrador resaltó como señal de que está gobernando bien.

Simpatizantes acuden a la presentación del presidente mexicano

FOTO: Especial

"Estoy viendo está trabajando bien. Que sean del partido que sean, nada más que les cumplan al pueblo porque el partido más importante es el partido del pueblo, el partido que se llama México”, resaltó.

Al mismo tiempo, anunció que reforzarán la seguridad en Zihuatanejo con un nuevo cuartel de la Guardia Nacional que va a inaugurar antes de entregar la banda presidencial el 1 de octubre próximo, pues ese municipio turístico es cuidado por 125 policías municipales.

“Ya van a haber 500 de la GN, para la protección de ustedes, de la gente, pero también este es un centro turístico importante, y cuando hay inseguridad se ahuyenta el el turismo, esa es una actividad que hay que cuidar porque el turismo no sólo produce riqueza sino distribuye la riqueza, trabajan muchos, en hoteles, transporte, los turistas, el comercio, eso es muy bueno para Zihuatanjo, hay que cuidarlo. Por eso vamos garantizar la seguridad, no de manera facista, porque hay quienes quieren enfrentar la violencia con másviilencia, el mano no se puede enfrentar con el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien: que no haya pobreza, que no haya necesidad, que se atienda a los jóvenes”, resaltó.

EDG