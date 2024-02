Claudia Sheinbaum rechaza la resolución de la SCJN sobre la reforma eléctrica

A través de un video publicado en redes sociales, Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata de Morena a la presidencia, se pronunció en contra de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras cancelar la reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“Eso que aprueba el legislativo, ahora resulta que dice la Corte que es inconstitucional, cosa que es falsa, pero además en esta resolución también hubo algo irregular porque uno de los ministros decide no participar y entrar otro de los ministros, y finalmente votan 3 a 2 en una sala”, comentó la Dra. Sheinbaum.

Asimismo, la ex jefa de Gobierno de la CDMX aseguró que no es inconstitucional la reforma eléctrica presentada por AMLO, ya que es fundamental que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sea una Comisión fuerte. “¿Cómo la planteó el presidente? A ver vamos a combinar, 54% genera CFE y el 46% los privados, es una relación razonable, se permite la generación de los privados, se permite la generación de CFE, pero lo que no puede ser es que se beneficie a los privados en contra de la Comisión Federal de Electricidad”, indicó la militante de Morena.

Claudia Sheinbaum defiende la reforma eléctrica de AMLO

Durante su video, Claudia Sheinbaum explicó que esta reforma eléctrica propuesta por López Obrador ha beneficiado a otras naciones, que impacta favorablemente en la economía de las familias mexicanas.

“En Europa, por ejemplo, es fundamental que haya una empresa del estado que tenga, no solamente que dé soberanía al sistema eléctrico, sino que eso fortalezca a la nación y al propio sistema de energía eléctrica. Digo que se demostró en España porque estaba todo privatizado, se les encarece muchísimo el gas con la guerra de Ucrania y entonces las cuentas que llegan a la casa de energía eléctrica son impagables para muchas familias”, apuntó Sheinbaum Pardo.

Asimismo, resaltó que en México se ha permitido no crecer el precio de la gasolina, ni tampoco de la electricidad más que en términos de la inflación porque existe CFE.