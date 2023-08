Xóchitl Gálvez se pone a disposición de la FGR, pide acceso a las carpetas de investigación en su contra

La senadora Xóchitl Gálvez se puso a disposición de la Fiscalía General de la República y pidió acceso a las carpetas de investigación en su contra. La senadora publicó una transmisión en vivo para hacer conocer a la ciudadanía que salió del lugar sin ningún tipo de complicación después de exigir a las autoridades que le dieran a conocer las razones por las cuales la perseguiría la justicia.

En entrevista previa a la entrega del documento en la Oficialía de Partes de la FGR, la aspirante a encabezar el Frente Amplio por México, aseguró que tiene todo en orden, aclaró que no es millonaria y que lo poco que tiene lo ha conseguido con trabajo, subrayó que ser empresaria no es un delito.

“Voy a entregar un escrito a la Fiscalía General para poder saber de qué se me acusa quien nada debe nada teme, soy una empresaria hace 31 años, todos mis contratos están en orden, tengo mis declaraciones fiscales anuales, son las empresas de la familia, son empresas chingonas”, aseguró la aspirante.

Ser empresaria no es un crimen: Xóchitl Gálvez

"Tener una empresa #Xingona que desde hace más de 30 años da empleo a cientos de familias no es un delito", escribió en sus redes sociales por este caso.

La semana pasada la funcionaria realizó una denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de diversas dependencias de la presente administración por haber violado el secreto fiscal y bancario al mencionarla en la conferencia matutina.

"¡Que le busquen! Nada ilegal encontrarán. El que nada debe, nada teme", escribió en su cuenta de Twitter para asegurar que no habría ningún elemento en la pesquisa de las autoridades.

Dijo que no tiene nada que temer sobre la denuncia de Víctor Hugo Lobo

Además de ponerse a disposición de la Fiscalía General de la República, la ingeniera solicitó que se le permitiera acceder a la documentación sobre la investigación en su contra por medio de la vía digital y física. Como lo marca su derecho, la funcionaria puede exigir estos oficios, los cuales le servirían para establecer su defensa legal.

Hace unos días, el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, Gilberto de Jesús Lozano González y Víctor Hugo Romo denunciaron a la funcionaria ante la Fiscalía General de la República.

La senadora por el PAN, señaló que le parece raro que después de cinco años que dejó de gobernar la alcaldía Miguel Hidalgo, ahora saquen temas que no encontraron durante la administración del morenista, Víctor Hugo Romo, de quien dijo “robó todo lo que pudo”.

Por eso dijo que presentará testigos y se pondrá a disposición de las autoridades para que tengan toda la información, incluida su declaración patrimonial completa para que investiguen los presuntos delitos de los que la acusan.

“Y aquí estoy, me voy a presentar, voy a presentar mis testigos, para que lo que se les ofrezca lo que necesiten, lo que quieran saber de mis cuentas lo que quiero saber de mi patrimonio encantada le informo”, sostuvo la senadora.

No tiene cola que le pisen

Recalcó que no le podrán encontrar nada, ni una casa gris en Houston, Estados Unidos con costo de 100 mil dólares, ni contratos con Petróleos Mexicanos por 20 millones de dólares, en alusión a José Ramón Lopez Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador.

Galvez insistió en su cuestionamiento del por qué después de cinco años de su gobierno en la ahora alcaldía Miguel Hidalgo, ahora presuntamente encuentren irregularidades.

“No he hecho nada indebido en mi vida, pero lo curioso es, cinco años pasaron de qué fui delegada, Víctor Hugo entró de delegado ¿por qué nunca hizo una denuncia? ¿Por qué no encontró nada?, no hay una sola manifestación de obra otorgada de manera indebida” sostuvo la senadora, quien detalló que la manifestación de construcción de Palmas 340 fue otorgada por el ex alcalde de Morena.

Agregó que el polígono de actuación lo determina el gobierno de la Ciudad de México, así como el uso de suelo, que dijo ella le negó uso y ocupación porque tenía ciertos detalles que no cumplían y dijo desconocer qué pasó después.

“Ese edificio de Palmas 340, yo no hice la manifestación, lo hizo Víctor Hugo Romo la terminación de obra. Ese personaje ha sido mi cliente, sí, claro que sí, si tengo clientes pero no tengo nada chueco”, señaló.

"¡No hay nada que ocultar!": FOTO: @XochitlGalvez

El presidente me quiere distraer: Gálvez

Aseguró que con las acusaciones que ha hecho el presidente en su contra a través de la conferencia matutina, lo que busca es distraerla de su búsqueda por la candidatura presidencial y además hacerla enojar.

"La verdad es que no estoy preocupada, la verdad es que no tengo de que preocuparme".

Indicó que su empresa tiene 31 años de haber existido y el 80 por ciento del trabajo que se puede rastrear de ella está en centros turísticos a lo largo de todo México como Los Cabos, Cancún y Guadalajara.

"La verdad es que nosotros nos dedicamos a hacer hoteles".

Añadió que ninguno de sus contratos fue obtenido de forma irregular e incluso mencionó que no hay ningún acuerdo de intercambio entre sus empresas y el gobierno de la alcaldía Miguel Hidalgo.

"Yo solo fui delegada dos años y medio".