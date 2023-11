Marcelo Ebrard nunca pensó ser candidato de la oposición: "Eso habría sido un engaño"

Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, tuvo una conversación con Salvador García Soto a través de la señal de radio de Heraldo Media Group en la que aseguró que su decisión de permanecer en Morena es congruente, debido a que

Destacó que tuvo dos reuniones con Claudia Sheinbaum sobre la forma en la que se llevó el proceso interno, las prácticas que se deben desterrar del partido y además el futuro que hay para el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador.

Marcelo Ebrard no quiso ser candidato de la oposición

Indicó que se determinó que haya una línea que permita la disidencia dentro del grupo y además la necesidad de acabar con vicios que hubo dentro de la fórmula política. Además de esto, dijo que nunca fue un plan de vida para él encabezar la oposición al partido al que dedicó tantos años y esfuerzo.

"Mi plan no era ser candidato como una opción opositora porque eso habría sido un engaño".

Sobre los diálogos que sostuvo con Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano, comentó, no tuvo la intención de buscar una candidatura para convertirse en un obstáculo a la fuerza política que ayudó a fundar.

¿Qué acordó Claudia Sheinbaum con Marcelo Ebrard?

Comentó que dentro de los acuerdos con Sheinbaum se estableció que se reconociera a las personas que lo acompañaron tengan sus derechos políticos y puedan participar dentro de los procesos internos.

"Son personas que tienen todo el derecho de seguir en Morena".

Añadió que en la política se debe tener firmeza y carácter, pero también poner en la mesa las visiones para saber hasta dónde se está dispuesto a llegar. Dijo que pudo expresar a Sheinbaum sus preocupaciones en torno al proceso que sigue para el partido. Al final constató que la exmandataria capitalina tiene compromiso en respetar la apertura dentro del movimiento y además que no se atacará a los políticos que lo acompañaron.

"Voy a seguir pensando lo mismo": Marcelo Ebrard.

Ebrard tomó su decisión sin presiones de AMLO o de Morena

Destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no incidió en este paso, debido a que él ha tomado sus propias decisiones. Además de esto, dijo que no hubo presiones o amenazas en contra de él a lo largo de este paso.

Mencionó que en este proceso no tuvo miedo del mandatario, debido a que los dos tienen una relación cordial y que no teme defenderse. Su decisión final, comentó, se debe a que tomó a que no quiso actuar en contra de todo lo que ha construido.

Ayer el funcionario acabó con los rumores en torno a su futuro político al dar a conocer que se quedaría dentro del Movimiento de Regeneración Nacional para colaborar con lo que llamó el siguiente paso de la Cuarta Transformación. Para esto, dijo, hubo un acuerdo político con Claudia Sheinbaum, actual líder moral de Morena