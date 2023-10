Legisladores de la 4T donarán un mes de su salario para damnificados por "Otis"

Para apoyar a los damnificados del Huracán "Otis", legisladores de Morena, Partido Verde y PT van a donar un mes de salario. La Coordinadora Nacional de los Comités de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, informó, a través de un video montado en sus redes sociales, esta medida de apoyo.

"Les informo que he platicado con los coordinadores parlamentarios de Morena, del PT y Verde para que senadores y diputados de nuestro movimiento donen un mes de su salario en apoyo a las personas afectadas", dijo.

"Quienes dicen que el Gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad que están muy equivocados"

Créditos: Especial

Se entregará la ayuda de forma directa

La virtual candidata presidencial destacó que el Gobierno federal trabaja en diversos frentes para atender las afectaciones. "Se está trabajando en la apertura de caminos y apertura de calles; en el censo casa por casa de los daños con el objetivo de que se entregue la ayuda de forma directa para reconstruir", sostuvo.

Claudia Sheinbaum aprovechó para criticar a los detractores del Gobierno, quienes señalan que no se atienden los daños.

"A quienes dicen que el Gobierno no está actuando y quieren usar la tragedia políticamente, la verdad que están muy equivocados. No solamente no les está funcionando, sino que no les va a funcionar", agregó.

SEGUIR LEYENDO

Mujer policía de la CDMX amamanta a bebé con 24 horas sin comer en Acapulco

Evelyn Salgado refuerza el Plan Emergente de Agua en Pipas para Acapulco

srgc