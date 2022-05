Maestros dan voto de confianza a Marina Vitela; le entrega propuesta educativa

Maestros de las casas 12, 35, 44, y de telesecundarias le brindaron a la aspirante de la alianza "Juntos Hacemos Historia", Marina Vitela, su propuesta educativa de trabajo para los próximos seis años de gobierno; esta tiene como propósito procurar el bienestar y desarrollo de las comunidades educativas de Durango.

Señalaron que el Programa Estatal de Educación es sólido en su planeación, viable en su ejecución, con alto valor social, objetivos estratégicos y compromisos en los que participa de manera activa e incluyente la ciudadanía en general, “por tal motivo confiamos que Marina como gobernadora nos llevará al bienestar y desarrollo de nuestro estado”.

Tras firmar el documento emanado de todos los esfuerzos de los maestros, personal y apoyo padres de familia, mujeres y jóvenes, la candidata de Morena-PT-PVEM-RSP, la candidata afirmó que trabajará de la mano con el sector educativo, “cómo negarle algo a los maestros, cuando la historia dice que no hay transformación ni cambio sin la educación”.

En el marco del Día del Maestro, el delegado nacional de Fuerza Turquesa, Juan Elías Chávez, Alfonso Herrera García, Efrén estrada Reyes, Mireya García Méndez, Jorge Alfredo Salazar, Macario Lechuga y José Muro Batres, se comprometieron a trabajar de manera coordinada para cumplir con el propósito de lo que requiere el sector educativo.

“Estoy comprometida, ustedes me mueven y me voy entregar al sector educativo, por eso les aseguro que no voy a tocar ningún peso de su sueldo, vamos a dejar la mejor finca, porque vamos a trabajar para las futuras generaciones”, aseguró Vitela Rodríguez.