Carolina Viggiano promete construir una unidad deportiva en Fithzi, Ixmiquilpan

La candidata de la coalición Va por Hidalgo, Carolina Viggiano, durante mitin en el barrio el Fithzi, comprometió la construcción de la unidad deportiva para este lugar, misma que beneficiaría a barrios y colonias aledañas.

La candidata aliancista refrendó su compromiso de trabajar incansablemente para generar un estado que brinde mayores oportunidades a su población y mejores condiciones de vida.

Reiteró que es falso, como lo señala la oposición, que quiera quitar programas sociales: “es falso que queramos quitar programas sociales, queremos dar más, a los adultos mayores, porque se merecen mucho más”.

Y para todos es importante tener seguridad y tener tranquilidad, por eso aquí no podemos permitir que la delincuencia avance y para eso, necesitamos un buen gobierno, un gobierno honesto e inteligente que proteja a la sociedad, un gobierno que sepa que vivir en paz es lo más importante para cualquier familia”.

Durante su recorrido en el que visitó diversos puntos del municipio de Ixmiquilpan, Viggiano Austria estuvo acompañada por Alejando Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional.

En su intervención, Moreno Cárdenas refirió que este municipio es gobernado por unos cuantos, quienes han copado el poder sin dar resultados.

“Tiene muchos años que este municipio lo gobiernan unos cuantos, no han dado resultados, no hay seguridad, no hay crecimiento económico, no hay apoyo a la salud y ustedes saben que los de Morena, aparte de mentirosos, son unos cínicos sin vergüenzas, porque salieron buenos para criticar, pero pésimos para gobernar”.