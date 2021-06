Muere el hermano de Layda Sansores, próxima gobernadora de Campeche

Carlos Ulises Sansores San Román, hermano de la gobernadora electa de Campeche, Layda Sansores, falleció la tarde de este lunes aunque las causas de su deceso no han sido reveladas.

El hermano de la exalcaldesa de Álvaro Obregón de la Ciudad de México, murió cuando se encontraba hospitalizado en un nosocomio privado en la ciudad de San Francisco en la entidad. Trascendió que estaba enfermo desde hace meses, aunque no se revelaron detalles.

La noticia fue recibida por Layda Sansores mientras se encontraba en la capital del país para reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, envió sus condolencias a Sansores con un mensaje en su cuenta de Twitter: Me entero con pesar de la sensible pérdida de tu hermano, Carlos Ulises Sansores San Román, me uno a la pena que embarga a la familia, recibe un abrazo solidario y mi sentido pésame para ti y sus deudos.

@LaydaSansores: Me entero con pesar de la sensible pérdida de tu hermano, Carlos Ulises Sansores San Román, me uno a la pena que embarga a la familia, recibe un abrazo solidario y mi sentido pésame para ti y sus deudos. — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) June 16, 2021

Por su parte, Citlalli Hernández, secretaria general de Morena, se unió a los mensajes de condolencia en la misma red social: Lamento la sensible pérdida del hermano de nuestra compañera Layda Sansores. Mis condolencias para sus amistades y familiares. Abrazo fraterno.

Lamento la sensible pérdida del hermano de nuestra compañera @LaydaSansores

Mis condolencias para sus amistades y familiares.

Abrazo fraterno. pic.twitter.com/dbdH6qNODE — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) June 16, 2021

Asimismo, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, envió también un mensaje de solidaridad para la gobernadora electa: “Desde Partido Morena abrazamos a nuestra compañera Layda Sansores por el fallecimiento de su hermano Carlos. DEP.

Desde @PartidoMorenaMx abrazamos a nuestra compañera @LaydaSansores por el fallecimiento de su hermano Carlos. DEP. pic.twitter.com/WOBKMoVFPt — Mario Delgado (@mario_delgado) June 16, 2021

RMG