Daniel Serrano cierra campaña con el respaldo de cinco mil izcallenses

Al cerrar su campaña, el candidato de Morena a la presidencia municipal de Cuautitlán Izcalli, Daniel Serrano Palacios, aseguró que el 6 de junio, los izcallenses definirán el rumbo de su municipio y harán que la ciudadanía gobierne, a través del voto masivo a favor de Morena “para juntos seguir haciendo historia”.

El morenista afirmó que llega al final de la campaña lleno de consejos, anhelos, respaldo y confianza por parte de las vecinas y vecinos del municipio, “muchas gracias izcallenses, muchas gracias por dejarme ser parte de sus vidas”.

Acompañado por cerca de 5 mil izcallenses que se dieron cita en la explanada municipal, Daniel Serrano reconoció que hay mucho trabajo por hacer, pero también muchas ganas de ver crecer a Izcalli.

“De mi parte hay mucho compromiso y mucha responsabilidad frente a lo que serán mis ejes de trabajo por la transformación de Izcalli, en este proyecto no hay promesas, hay ejes de trabajo que se han sometido a su consideración y que se perfeccionarán de la mano de su participación activa”, afirmó el morenista.

Tras enfatizar que Cuautitlán Izcalli tiene el potencial para ser un polo de desarrollo regional, Serrano Palacios aseguró que el reto de su administración es hacer de Izcalli una ciudad virtuosa, de vanguardia, sustentable, de progreso, de cultura y de bienestar.

“Un lugar que sea un gran destino turístico, pero también un hogar donde habitar diariamente, un hogar de inversiones y, por lo tanto, de confianza, un lugar en donde la riqueza se distribuya de forma justa, donde las y los empresarios tengan seguridad en sus ganancias y la ciudadanía empleos dignos y respetables", apuntó.

Al referirse a sus adversarios en esta contienda electoral, Daniel Serrano señaló que en estos 30 días se han dedicado a hacer una campaña de odio en contra de este movimiento y de los candidatos de Morena, difamando, calumniando y con acusaciones infundadas contra él.

“La derecha le apostó al odio y en Morena no nos sobra el tiempo para meternos en sus juego. Ustedes me lo han dicho y yo lo comparto, ya estamos hartos de las falsas promesas sin elocuencia de la derecha, de sus ideas fantasiosas, de su distorsión de la realidad y de sus proyectos artificiales e inexistentes, salidos de un manual de campaña que no representa los sentimientos de la gente.

“Ya no queremos más simulaciones, ya no queremos más camisetas rojas acosando y denigrando a los comerciantes, ya no queremos más pseudoempresarios que se visten de santos para corromper la política y, por supuesto, ya no queremos más fiascos en nuestro municipio”, remarcó Serrano Palacios.

Al referirse a los comentarios que ha recogido de la ciudadanía de Cuautitlán Izcalli durante la campaña, el candidato de Morena afirmó que tiene claras las necesidades, pero también las respuestas. “Yo tengo clara mi responsabilidad, pero también su confianza en mi palabra, yo sí tengo claro que no les podemos fallar, ni a ustedes como ciudadanía ni a nuestros antepasados que han luchado por los principios de libertad, igualdad y justicia, ni tampoco les podemos fallar a las futuras generaciones”.

En compañía de líderes de diversos sectores de la sociedad civil organizada, representantes del sector empresarial, comercial, deportivo, artístico, por la candidata a diputada federal, Xóchitl Zagal, y por el candidato a diputado local, Armando Bautista, así como por los integrantes de la planilla que conformará el Ayuntamiento 2022-2024, Daniel Serrano recibió el apoyo de los izcallenses y remarcó que en Morena se seguirá luchando por una verdadera revolución de conciencias, “no podemos permitirnos fallar, no hay tiempo que perder y hay mucho que transformar”.

“Mujeres y hombres izcallenses, Morena está para servir a la gente y no para servirse de ella, es un principio ético y moral fundamental, quién no cumpla con ello, no puede asumirse como un militante de este movimiento, porque ser de Morena significa buscar el bienestar colectivo por encima del interés individual”, subrayó.

Al dirigirse a los miles de izcallenses que asistieron al cierre de campaña, el abanderado de Morena, dijo “a ustedes me debo y con ustedes hasta la victoria este 6 de junio; este 6 de junio voto masivo por Morena, juntos haremos historia, juntos haremos que la ciudadanía gobierne”.

Por su parte, la candidata a diputada por Nueva Alianza, Paulina Gimeno; el candidato a legislador, Armando Bautista; la representante de los jóvenes en este evento, Jessica Durán y el promotor cultural, Alfredo Constantino, coincidieron en que el proyecto de Daniel Serrano es inclusivo, lo que fue determinante para sumar voluntades y caminar juntos para hacer de Cuautitlán Izcalli un mejor municipio.