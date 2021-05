Osorio Chong y Mancera reparten plantas en Mérida con Jorge Carlos Ramírez Marín

Los senadores Miguel Ángel Osorio Chong y Miguel Ángel Mancera repartieron plantas nativas polinizadoras en Mérida como parte de las actividades proselitistas para apoyar a su compañero priista Jorge Carlos Ramírez Marín, quien compite por la alcaldía de la ciudad. También la senadora Claudia Ruiz Massieu llegó a Yucatán para manifestarle su respaldo.



Durante unos minutos, los legisladores repartieron dichas plantas a los automovilistas que circulaban por el Remate de la avenida Paseo de Montejo y pidieron el voto por el yucateco.



Su pusieron las playeras de campaña de Ramírez Marín para realizar dicha activación y mucha gente aceptó los obsequios y platicaron algunos segundos con ellos.



Cabe mencionar que el abanderado del PRI impulsa la protección de las abejas, por lo que en esta campaña electoral reparte y siembra plantas polarizadoras por toda la ciudad.



Posteriormente encabezaron una rueda de prensa, a la que llegó la expresidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, y juntos manifestaron su respaldo al senador yucateco, asegurando que “tiene visión de futuro y sabe construir consensos”.



Osorio Chong declaró que Mérida sigue creciendo y ya presenta problemas similares a las de las grandes urbes del país, por lo que se requiere orden y firmeza en las decisiones hacia el futuro.



“Mucha gente está viniendo a vivir a Mérida y para eso se necesita una extraordinaria planeación y eso no lo vemos en estos momentos (con el ayuntamiento del PAN)”, señaló.



El exsecretario de Gobernación también criticó que el candidato panista Renán Barrera Concha pretende reelegirse “cuando no tuvo una gestión responsable”.



Por su parte, Ruiz Massieu sostuvo que Ramírez Marín es un político de resultados y de vocación, incluyente y plural y eso es lo que Mérida necesita, “un presidente municipal que tenga visión de futuro y que piense de manera integral, que las oportunidades y la calidad de vida deben ser las mismas para todos”



Agregó que la ciudad necesita gobernantes que escuchen a la ciudadanía para tomar decisiones, y no que impongan soluciones que sólo generan malestar y desorden.



En su intervención, Mancera lo catalogó como acucioso, planificador y profesional, quien lleva mucho tiempo construyendo consensos en la política, además de que es un impulsor en los temas de la sustentabilidad.



Al señalar que todo mundo quiere irse a vivir a Mérida, el perredista dijo en tono de broma que el único problema es el calor, pero que Ramírez Marín ya prometió solucionar poniendo climas en toda la ciudad.

Por Herbeth Escalante

brc